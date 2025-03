Oscar 2025, Ariana Grande e Cynthia Erivo "sfidano la gravità" con il medley di Wicked

News Cinema

Ariana Grande e Cynthia Erivo non avranno trionfato agli Oscar 2025, ma hanno sicuramente stregato il pubblico con la loro performance di sette minuti dedicata a Wicked e a Il mago di Oz.

Wicked ha trionfato agli Oscar 2025 nella categoria di migliore scenografia e migliori costumi, ma sul palcoscenico ha dato ancora una volta prova del talento delle due protagoniste con un medley che ha stregato i presenti e il pubblico da casa. Sulle note dei brani più iconici della prima parte di Wicked, Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno irradiato il palcoscenico con una performance durata ben sette minuti, trasformando questa edizione degli Academy Awards in una versione un tantino più “wicked”.



Wicked, Ariana Grande e Cynthia Erivo stregano il palco degli Academy Awards con un medley che “sfida la gravità”

Pur non avendo trionfato nelle rispettive categorie di migliore attrice e migliore attrice non protagonista, Cynthia Erivo e Ariana Grande hanno riportato Elphaba e Glinda ancora una volta al centro della scena con medley ambientato ad Oz. Ariana Grande è stata la prima ad apparire sul palcoscenico, di rosso vestita e con una scarpetta che rende omaggio a Dorothy, ben ancorata alle sue spalle, raggiungendo il pubblico sulle note di Somewhere Over the Rainbow che, del resto, si riallaccia proprio a Il mago di Oz del 1939. Il secondo brano invece è tutto di Cynthia Erivo, apparsa in un vaporoso abito bianco dalla trama floreale sulle note di Home, che invece tira in ballo il film musical The Wiz del 1978. Il terzo ed ultimo brano le ha proposte in coppia offrendo al pubblico un’interpretazione dal vivo di Defying Gravity, mostrato anche in Wicked.

Oltre alle candidature già menzionate, Wicked ha collezionato diverse nomination agli Oscar 2025 come migliore film, miglior montaggio, miglio trucco e acconciature, miglior sonoro, migliore colonna sonora originale e migliori effetti speciali. Per il film diretto da Jon M. Chu si tratta di un primo capitolo: il secondo, infatti, si intitola Wicked: For Good ed è atteso al cinema a novembre 2025, per cui avrà un’altra possibilità agli Oscar 2026. Il film in questione proporrà anche brani inediti che non fanno riferimento al musical di Broadway da cui è tratto.