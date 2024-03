Oscar 2024, Robert Downey Jr. vince per Oppenheimer: "Ringrazio il mio veterinario, cioè mia moglie Susan"

News Cinema

La star di Oppenheimer, dopo aver dominato la stagione degli awards, ha portato a casa il primo Oscar della sua carriera. Dopo aver ringraziato l'Academy, Robert Downey Jr. ha speso parole di profonda gratitudine per sua moglie Susan.

Che Robert Downey Jr. fosse il favorito agli Oscar 2024 nella categoria Miglior Attore non Protagonista non è un mistero. Altrettanto certo è che la sua vittoria ha messo tutti d'accordo. Il ruolo di Lewis Strauss in Oppenheimer di Christopher Nolan ha portato grande fortuna all'attore. Prima dell'ambita statuetta, infatti, gli è valso un Golden Globe, un Critics' Choice Award e un BAFTA.

Probabilmente, i fans di Downey Jr. attendevano il suo discorso di ringraziamento ancor più ansiosamente dell'annuncio della vittoria. La star di Iron Man, sino ad ora, ha regalato al pubblico degli speech divertenti e geniali, divenuti puntualmente virali sui social. Gli Oscar, in un certo senso, hanno fatto eccezione. Sul palco del Dolby Theatre è salito il solito Robert sicuro di sé e apparentemente noncurante. Al tempo stesso, le sue parole sono state più composte e misurate rispetto alle precedenti premiazioni. Forse in virtù del prestigio dell'occasione.

Il divo., che era in lizza insieme a Sterling K. Brown (American Fiction), Robert De Niro (Killers of the Flower Moon), Ryan Gosling (Barbie) e Mark Ruffalo (Povere Creature!), ha esordito annunciando: "Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l'Academy, esattamente in quest'ordine". Poi ha scherzato: "Vorrei ringraziare la mia veterinaria, volevo dire moglie, Susan Downey laggiù. Lei ha trovato me, un cucciolo selvaggio da salvare, e mi ha riportato in vita. Ecco perché sono qui. Grazie."

Come si suol dire, non c'è due senza tre. È stata proprio la terza nomination della sua carriera a regalare il Premio Oscar alla star. La prima fu per Chaplin, nel 1993, e l'ultima, nel 2009, per Tropic Thunder. Un riconoscimento che ha il gustoso sapore del riscatto. Tutti conosciamo il passato travagliato, per usare un eufemismo, dell'attore. Dal 1996, Downey Jr. fu arrestato più volte per accuse che vanno dal possesso di armi da fuoco al consumo di droga, alla violazione di domicilio. Per alcuni anni, non fece che entrare e uscire di prigione o da strutture riabilitative. Ricominciò a lavorare regolarmente nei primissimi anni Duemila, per poi tornare alla ribalta nel 2008, quando indossò per la prima volta l'armatura di Iron Man nel cinecomic di Jon Favreau.

Senza dubbio Robert Downey Jr. ha fatto un figurone, malgrado il presentatore Jimmy Kimmel lo abbia preso di mira in modo inopportuno nel monologo di apertura. "Questo è il punto più alto della lunga e illustre carriera di Robert Downey Jr - ha commentato - Beh, uno dei punti più alti". Il riferimento al passato di dipendenze dell'attore, piuttosto fuori luogo, non ha divertito proprio nessuno.

"Ecco il mio piccolo segreto - ha continuato il vincitore - avevo bisogno di questo lavoro più di quanto lui avesse bisogno di me. Chris [Nolan, ndr] lo sapeva, Emma [Thomas, ndr] si è assicurata di avvolgermi e di circondarmi con uno dei più grandi cast e troupe di tutti i tempi. Emily, Cillian, Matt Damon... è stato fantastico e per questo oggi di fronte a voi c'è un uomo migliore". Infine, un ultimo tocco di pungente ironia. Il divo 58enne ha ringraziato il suo stilista, pubblicista e avvocato.

Oppenheimer ha guadagnato in tutto 7 Premi Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Regia per Christopher Nolan e Miglior Attore Protagonista a Cillian Murphy.