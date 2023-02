Oscar 2023 - Rihanna si esibirà sul palco del Dolby Theatre con Lift Me Up

News Cinema

Rihanna scalderà la cerimonia degli Oscar 2023 con la sua performance di Lift Me Up, brano della colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, candidato come miglior canzone originale.

La 95ª edizione dei premi Oscar si terrà il prossimo 12 marzo e l'Academy sta iniziando a definire ospiti, conduttori e performance. In queste ore è stato infatti annunciato che Rihanna sarà presente alla cerimonia, dove canterà il brano per cui potrebbe vincere l'ambita statuetta, Lift Me Up - tratto dalla colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever.

Oscar 2023 - Rihanna è pronta ad esibirsi sul palco con Lif Me Up

Rihanna, dopo una pausa di circa sei anni, è infatti tornata alla ribalta per la sua partecipazione alla colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, per la quale ha scritto ed interpretato due brani, Lift Me Up e Born Again. Lift Me Up è stata inoltre composta da Ludwig Goransson - autore dell'intera colonna sonora -, dal regista Ryan Coogler e da Jay Brawn, CEO di Rock Nation. Concepita come un grande omaggio al compianto Chadwick Boseman e candidata all'Oscar come miglior canzone originale, scandisce lo scorrere dei titoli di coda del cinecomic.



Black Panther: Wakanda Forever: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Un ritorno in grande stile quello della cantante, dunque, pronta ad esibirsi sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. L'esibizione avverà dunque a circa un mese dallo straordinario spettacolo di Rihanna al Super Bowl, dove l'artista ha cantato - sospesa su una piattaforma trasparente - un medley delle sue principali canzoni e featuring - Diamonds, Umbrella, Rude boy, Only Girl In the World, We found love, Work, Bitch Better Have My Money, All of the Lights di Kanye West e Wild Thoughts di DJ Khaled. In quell'occasione Rihanna ha poi rivelato al mondo di essere incinta per la seconda volta, stretta in un abito rosso fuoco. Lift Me Up - sulla carta il brano fronterruner della sua categoria - dovrà vedersela con la traccia estrapolata da RRR - Naatu Naatu -, film indiano distribuito su Netflix, che si è già aggiudicata il Golden Globe. Concorrono poi come miglior canzone originale Applause - dal film ad episodi Tell It Like a Woman -, This is Life - da Everything Everywhere All at Once - ed Hold My Hand - scritta ed interpretata da Lady Gaga per la colonna sonora di Top Gun: Maverick. Black Panther: Wakanda Forever ha poi ottenuto in totale ben cinque candidature ai premi Oscar 2023. Non resta dunque che attendere il 12 marzo, per goderci la performance di Rihanna e scoprire se riuscirà a portare a casa l'ambita statuetta.