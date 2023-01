Oscar 2023: My Year of Dicks, cos'è il corto che ha fatto ridacchiare Riz Ahmed e Allison Williams e dove vederlo

News Cinema

Tra i candidati all'Oscar 2023 per il miglior corto animato c'è anche My Year of Dicks, che all'annuncio ha fatto ridacchiare tutti, inclusi Riz Ahmed e Allison Williams. Scopriamo di cosa si tratta e dove possiamo vederlo.

Se, come noi, avete seguito in diretta l'annuncio delle nomination agli Oscar 2023, avrete senza dubbio notato che gli impeccabili Riz Ahmed e Allison Williams (che non hanno sbagliato una sola pronuncia!) hanno avuto solo un momento di defaillançe, stimolati dalle risate dei presenti. All'attore britannico è toccato il compito di annunciare i candidati per il corto di animazione e senza esitare ha detto il titolo di uno di questi, My Year of Dicks, scatenando l'ilarità generale (lui poi ha aggiunto, sorridendo, "No comment"). Ovviamente, se masticate un po' l'inglese, sapete che dick è sinonimo delle parti intime maschili, ma anche di imbecille, ed entrambe le cose sono in questo caso appropriate al contenuto del film diretto da Sara Gunnarsdottir. Vediamo insieme di cosa parla e dove è possibile vederlo.

My Year of Dicks: di cosa parla e dove lo possiamo vedere

My Year of Dicks, il cortometraggio di animazione dal titolo "incriminato", non è ovviamente un film per bambini, tanto che se volete vederlo (a questo indirizzo, su Vimeo: https://vimeo.com/785947192) vi sarà chiesto di autocertificarvi come maggiorenni. La storia, raccontata in cinque capitoli, è quella di una ragazza che all'inizio degli anni Novanta vuole perdere la verginità, ed è tratta dal libro autobiografico di Pamela Ribbon, sceneggiatrice cinematografia e televisiva, "Notes to Boys: And Other Things I Shouldn’t Share in Public”. Vediamo la protagonista in questa versione animata cercare il ragazzo perfetto con cui perdere la verginità in una cittadina di provincia vicino a Houston, incontrando perfino un vampiro. Il corto è stato paragonato a Superbad e a La vita è un sogno di Richard Linklater e se volete togliervi la curiosità, ora lo potete vedere.