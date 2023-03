Oscar 2023 - Mira Sorvino commenta l'assenza del padre Paul dal video In memoriam: "Sconcertante oltre ogni immaginazione"

News Cinema

Mira Sorvino, figlia d'arte di Paul Sorvino - celebre volto di Quei bravi ragazzi - ha commentato l'assenza del padre dal video In memoriam mandato in onda durante la cerimonia dei premi Oscar, manifestando sconcerto ed indignazione

Due giorni fa - domenica 12 marzo - si è tenuta la 95ª edizione dei premi Oscar. Fra sorprese e trionfi annunciati, ad attirare le - consuete - polemiche è stato il celebre momento In memoriam. Fra le numerose celebrità ricordate, ne sono state infatti escluse molte - tra cui Paul Sorvino, celebre volto di Quei bravi ragazzi. Una "dimenticanza" imperdonabile, sottolineata dalla figlia dell'attore, Mira Sorvino - vincitrice del premio Oscar nel 1996, per La dea dell'amore - e da sua moglie, Dee Dee Sorvino.

Oscar 2023 - Mira Sorvino e l'indignazione per l'esclusione del padre dal video In memoriam

Paul Sorvino è scomparso lo scorso luglio, ad 85 anni. Una carriera costellata da grandi successi, di cui però l'Academy pare essersi dimenticata. A sollevare la polemica in merito alla sua esclusione dal segmento In memoriam è stata quindi sua figlia, Mira Sorvino, la quale ha affidato a Twitter il suo pensiero in merito a quella che definisce "una mancanza dell'Academy":

È sconcertante oltre ogni immaginazione che il mio amato padre e molti altri incredibili e brillanti attori defunti siano stati lasciati fuori. Gli Oscar hanno dimenticato Paul Sorvino, ma il resto di noi non lo farà mai!

Mira Sorvino, quindi, non ha potuto quindi nascondere lo stupore di fronte non solo all'assenza di suo padre, ma di numerosi altri talenti. Fra le celebrità assenti nel montaggio mostrato durante la cerimonia spiccano infatti i nomi di Anna Heche - scomparsa in seguito ad un tragico incidente -, di Tom Sizemore e di Charlbi Dean - giovane attrice scomparsa a soli 32 anni, protagonista di Triangle of Sadness, pellicola di Ruben Östlund candidata a ben tre premi Oscar.

Alla dichiarazione di Mira Sorvino è poi seguita quella di Dee Dee Sorvino, moglie del compianto attore:

L’Academy deve chiedere scusa, ammettere l’errore e fare meglio. Paul Sorvino merita di meglio, il pubblico merita di meglio. L’Academy è così stanca da dimenticare le persone amate, che hanno dato il loro cuore a questa industria? (...) Gli errori ormai sono stati fatti, e questo è stato macroscopico. Bisogna assolutamente fare qualcosa per rimediare.

L'Academy, dal canto suo, ha giustificato l'imperdonabile errore sottolineando che le rigide tempistiche della diretta televisiva hanno imposto alcuni tagli del segmento In memoriam. Impossibile, quindi, contenere tutti i nomi in un filmato molto breve. La lista completa delle personalità scomparse nel 2022 è però presente sul sito dell'associazione - come sottolineato dalla stessa Academy. Una magra consolazione per le famiglie delle celebrità non ricordate durante la cerimonia, le quali avrebbero meritato più rispetto e considerazione.