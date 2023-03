Oscar 2023 - Ke Huy Quan sulle congratulazioni delle co-star de I Goonies: "Siamo legati! I Goonies non moriranno mai!"

News Cinema

Ke Huy Quan, fresco di vittoria del Premio Oscar come Miglior attore non protagonista in Everything Everywhere All At Once ha rivelato che anche i suoi colleghi del cult I Goonies si sono congratulati con lui per il successo raggiunto.

Ke Huy Quan con la sua vittoria del Premio Oscar per il Miglior attore non protagonista alla 95esima cerimonia degli Academy Awards ha fatto la storia e durante la conferenza stampa che è seguita alla premiazione l'attore di Everything Everywhere All at Once (vincitore dell'Oscar per il Miglior Film e di altre ben 5 statuette) ha rivelato che le co-star del cult I Goonies in cui ha recitato da bambino non si sono dimenticati di lui e lo hanno celebrato con post di auguri e che lo avevano chiamato prima della premiazione per augurargli buona fortuna.

Ke Huy Quan e I Goonies:"Saremo legati per sempre!"

Ke Huy Quan ha recitato nel cult diretto da Richard Donner, I Goonies, quando era solo un bambino. Il film, uscito nelle sale nel 1985, racconta l'avventura di un gruppo di amici, alla ricerca di un tesoro misterioso per salvare il loro quartiere dal progetto di riqualificazione urbana che li porterà a separarsi per sempre. L'attore interpretava il geniale inventore Data, un ruolo ottenuto solo un anno dopo il suo debutto al cinema in Indiana Jones e il Tempio Maledetto, al fianco di Harrison Ford (con cui ha avuto una commovente reunion agli Oscar di quest'anno). Nonostante entrambi i successi ottenuti con i film, due veri pilastri della cultura popo e geek degli anni '80 e '90, la popolarità di Ke Huy Quan non era cresciuta anche nei decenni successivi e nei primi anni 2000 i ruoli erano stati sporadici ed è stato solo grazie ai Daniels, i registi di EEOAO che l'attore ha avuto il meritato riconoscimento.

La sua vittoria è stata un autentico successo e anche le sue co-star de I Goonies hanno voluto festeggiare questo meraviglioso traguardo, postando sui social messaggi di gioia e di congratulazioni per il loro Data. Sean Astin, che nel film interpretava Mike, il primo a riconoscere la mappa del tesoro, ha scritto sul suo profilo Twitter:

"Sempre con grazia, dignità, lealtà, speranza, gioia e ispirazione...Un momento eterno Ke... Sono così felice, così orgoglioso e completamente al settimo cielo. CONGRATULAZIONI!! Ben fatto!"

L'attore ha poi postato una foto dal film del 1992, Il mio amico scongelato, in cui i due hanno recitato fianco a fianco, con la dedica: "Non ho mai dubitato...".

, l'interprete di Mouth nel film, oltre a condividere i suoi auguri per la vittoria del suo collega e congratularsi per la perseveranza dimostrata, ha condiviso sul suo account Instagram un video della reazione avuta all'annuncio cheaveva vinto il Premio Oscar.

Anche gli altri membri del cast non hanno nascosto la loro felicità per questo riconoscimento così prestigioso, a testimonianza del fatto che, come anche Ke Huy Quan ha ricordato, citando l'iconica battuta del film:

"Saremo legati per sempre! I Goonies non moriranno mai!"