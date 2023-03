Oscar 2023, John Travolta commosso rende omaggio a Olivia Newton-John

News Cinema

In occasione del tributo In Memoriam degli Oscar 2023, John Travolta ha ricordato la sua collega di Grease Olivia Newton-John con un omaggio commovente.

Sulle note di Calling All Angels, Lenny Kravitz ha accompagnato al pianoforte il tributo In Memoriam tramite cui ogni anno gli Academy Awards ricordano le grandi celebrità del mondo dello spettacolo che non ci sono più. Tra queste anche Gina Lollobrigida, venuta a mancare a metà gennaio, così come Olivia Newton-John, iconica protagonista di Grease prontamente ricordata dal suo collega John Travolta. Presente alla cerimonia, l’attore non ha potuto trattenere le lacrime ricordando Olivia Newton-John scomparsa ad agosto 2022.

John Travolta rende omaggio a Olivia Newton-John agli Oscar 2023

Olivia Newton-John è venuta a mancare a 73 anni e John Travolta ha voluto ricordare a parole sue l’amica e collega di Grease. Presente alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2023, John Travolta non ha potuto trattenere la commozione e, nonostante non l’abbia mai menzionata per nome, è stato facile associare il suo discorso a Olivia Newton-John.





In questo settore abbiamo il raro lusso di fare ciò che amiamo per vivere e talvolta di farlo con persone che abbiamo imparato ad amare. E poiché stasera si celebra il lavoro e i risultati della nostra comunità nell’ultimo anno, è giusto che celebriamo anche coloro che abbiamo perso, che hanno dedicato la loro vita a questo mestiere, sia di fronte che dietro la macchina da presa. Attraverso il loro incommensurabile contributo, ognuno di loro ha lasciato un segno incommensurabile e indelebile che ci ha plasmato e informato. Hanno toccato i nostri cuori, ci hanno fatto sorridere e sono diventati cari amici… a chi rimarremo per sempre irrimediabilmente devoti.

John Travolta gets emotional as he introduces the "In Memoriam" segment at the #Oscars: "They've made us smile, and became dear friends who we will always remain hopelessly devoted to." https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/67NZN8e11d— Variety (@Variety) March 13, 2023

Con quest’ultima citazione, John Travolta ha reso ben chiaro l’omaggio all’ex co-star di Grease, riferendosi al brano Hopelessly Devoted To You che l’interprete di Sandy ha cantato durante il film musical del 1978. Tanta la commozione dell’attore, che ha preceduto l’esibizione di Lenny Kravitz sul palcoscenico degli Academy Awards in accompagnamento del tributo In Memoriam. Così come tante le celebrità scomparse ricordate agli Oscar tra cui (per menzionarne alcuni) Angela Lansbury, Kirstie Allen, Irene Papas, Ray Liotta, Irene Cara, Jean Luc Godard, Burt Bacharach, James Caan, Raquel Welch e il truccatore di Moulin Rouge Maurizio Silvi.