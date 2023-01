È morta Gina Lollobrigida

News Cinema

Gina Lollobrigida, una delle più celebri attrici italiane di sempre, è morta oggi all'età di 95 anni.

Nata il 4 luglio del 1927, seconda di quattro figlie di un piccolo commerciante, ha trascorso un'infanzia povera a Subiaco, cittadina montana del Lazio.

Diplomatasi all'Accademia delle Belle Arti in pittura e scultura, ha cominciato a lavorare come modella, professione che le ha aperto le porte del mondo dei concorsi di bellezza.

Nel 1947 partecipa a Miss Italia classificandosi terza, dietro alla vincitrice Lucia Bosè e a Gianna Maria Canale.

Nel cinema ha esordito con il film 'Aquila nera' (1946). Nel 1949 viene ingaggiata dai talent scout americani per interpretare ad Hollywood un film prodotto e diretto da Howard Hughes, opportunità, questa, che sfuma a causa di contrasti di natura contrattuale con il produttore. [Tornerà poi a Hollywood nel 1954 sotto altre vesti, non come semi - esordiente ma come attrice già affermata, per 'Il tesoro dell'Africa', di John Huston (1954). Il film avrà un successo tale che l'anno successivo la Lollobrigida è apparsa sulla copertina del 'Time' ed il pubblico americano ha cominciato a parlare di lei come "la cosa migliore dell'Italia dopo gli spaghetti".]

Tornata in Italia nel 1949, sposa il medico jugoslavo Milko Skofic (da cui ha divorzierà nel 1971), da cui ha avuto un figlio.

Nel 1955, sulla scorta della sua popolarità e dell'interpretazione del personaggio di Lina Cavalieri nel film omonimo, viene nominata 'La donna più bella del mondo'. Negli anni del suo maggior splendore, ha fatto tendenza al punto tale che un particolare tipo di acconciatura è stata chiamata 'lollo' in suo onore.

Ha girato più di 60 film e ha lavorato con i più grandi attori di quegli anni da Mastroianni a Yul Brynner, da Sean Connery e Rock Hudson a Gérard Philip e Frank Sinatra.

Negli anni 1970 ha deciso di allontanarsi volontariamente dal cinema per dedicarsi alla fotografia e ha pubblicato cinque libri sulle sue foto. Tra i suoi soggetti preferiti, Paul Newman, Salvador Dalì e la nazionale tedesca di calcio. Si è quindi dedicata ad un'altra delle sue passioni, la scultura. Nel 1992 una sua scultura (un bambino che cavalca un'aquila) dal titolo "Vivere insieme" ha rappresentato l'Italia all'Expo di Siviglia. Dal Presidente Mitterand è stata insignita della Legion d'onore della Repubblica Francese per il complesso delle sue doti artistiche. In Italia è Accademica Onoraria dell'antica 'Accademia delle Arti del disegno' di Firenze. Negli anni Ottanta ha recitato nel serial tv americano 'Falcon Crest'. Si è impegnata per l'UNICEF, l'UNESCO ed è stata Ambasciatrice della Fao.

