Oscar 2023, Elizabeth Banks accompagnata da Cocainorso sul palco

Elizabeth Banks ha presentato la categoria dei migliori effetti speciali sul palcoscenico degli Oscar 2023, accompagnata da un tranquillissimo Cocainorso.

Anche Cocainorso è apparso durante la cerimonia degli Oscar 2023. O, meglio, una sua versione più sobria, senza l’utilizzo di effetti speciali come ha poi precisato Elizabeth Banks. La regista è arrivata sul palcoscenico inseguita da un orso e, nonostante lo spavento (finto) e il piccolo incidente di percorso (è inciampata nel suo abito), ha presentato la categoria dei migliori effetti speciali.



Elizabeth Banks accompagnata da Cocainorso agli Oscar 2023

Cosa ci fa un orso gigante al fianco di Elizabeth Banks sul palco degli Academy Awards? È vero oppure frutto di CGI? La risposta arriva dalla regista di Cocainorso, il cui film è approdato di recente in sala ma soltanto negli Stati Uniti. In Italia il film è ancora inedito e, ispirato ad una storia realmente accaduta, ha raccontato di un orso che si imbatte sfortunatamente in un carico di cocaina. E, dopo averne fatto utilizzo, diventa una furia omicida che vaga nei boschi. Durante la cerimonia degli Oscar, però, il Cocainorso aggressivo presentato nel film non c’è. Al suo posto una versione più sobria, a dir poco piacevole e giocherellona. A detta di Elizabeth Banks, è tutto merito dell’assenza di effetti speciali.

Recentemente ho diretto il film Cocainorso. E senza effetti speciali, ecco come sarebbe l’orso. È terrificante!

Nel corso della presentazione della categoria degli effetti speciali, Elizabeth Banks ha chiesto il supporto del suo orso per mimare i film candidati. “I Na’vi non sono reali, sono effetti speciali. Avatar è ricco di effetti speciali. Niente di nuovo sul fronte occidentale? Ok, anche qui ci sono gli effetti speciali. La guerra era vera, ma anche gli effetti speciali. Batman che volava in giro non è reale. Tom Cruise invece lo è, ma anche con gli effetti speciali. Wakanda? Il Wakanda è assolutamente reale. Gli effetti speciali possono migliorare qualsiasi storia e sono uno strumento incredibile per i registi come me. Senza effetti speciali, Cocainorso sarebbe stato un attore, vestito da orso, probabilmente sotto cocaina”. Dopo l’esilarante introduzione, Elizabeth Banks ha finalmente annunciato i vincitori della categoria: l’Oscar per i migliori effetti speciali va ad Avatar: La via dell’acqua, secondo capitolo del franchise realizzato da James Cameron. Alcuni fan hanno inondato Twitter mostrando la propria preoccupazione in merito all’imprevisto sul palco. Elizabeth Banks è inciampata mentre raggiungeva il microfono e poi ha chiesto scusa per la sua voce, più rauca del solito.