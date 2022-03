Oscar 2022: chi sono le cinque migliori attrici non protagoniste candidate all'Academy Award

News Cinema

A pochi giorni dalla cerimonia dei 94esimi premi Oscar, rivediamo le nomination nella categoria della Migliore Attrice Non Protagonista.

La categoria della Migliore Attrice Non Protagonista quest'anno accende i riflettori su una veterana del cinema che ottiene la sua ottava nomination in carriera, circondata da altre quattro affermate interpreti che per la prima volta ricevono una candidatura. Tutte e cinque recitano in film che alle nomination agli Oscar 2022 sono stati pluricandidati. Ma andiamo nel dettaglio per capire meglio di chi stiamo parlando e in quali titoli danno il loro contributo artistico.

Ariana DeBose

Aunjanue Ellis

Judi Dench

Jessie Buckley

Kirsten Dunst

Ariana De Bose: nomination all'Oscar 2022 come miglior attrice non protagonista

Esattamente 60 anni fa Rita Moreno vinceva l'Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista per West Side Story di Robert Wise e Jerome Robbins, una delle 10 statuette che quell'anno il musical conquistò senza fatica. Nel 2022 la storia sembra ripertersi perché Ariana DeBose, che ha ereditato dalla Moreno il ruolo di Anita in questo rifacimento firmato da Steven Spielberg, è senza dubbio la favorita. L'attrice si è già portata a casa per questa interpretazione una serie di premi, tra cui un Golden Globe e un BAFTA Award. La nuova versione di West Side Story ha ricevuto in totale 7 nomination.



West Side Story: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Aunjanue Ellis: nomination all'Oscar 2022 come miglior attrice non protagonista

È una di quelle attrici che non sapete di aver già visto tante volte. Aunjanue Ellis recita con regolarità dal 1995 e, oltre agli allestimenti teatrali, il suo curriculum conta più di 70 titoli tra film e serie TV. Con il ruolo della madre di Serena e Venus Williams nel film Una famiglia vincente - King Richard, l'attrice ottiene la prima candidatura all'Oscar, soprattutto grazie a una scena in cui durante un litigio in cucina tiene testa al prepotente marito interpretato da Will Smith. Il film ha ricevuto un totale di 6 nomination.



Una Famiglia Vincente - King Richard: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Jessie Buckley: nomination all'Oscar 2022 come miglior attrice non protagonista

È stata Olivia Colman a suggerire il nome di Jessie Buckley per la versione giovane della professoressa Leda. L'attrice Maggie Gyllenhaal, qui al suo esordio come regista, non conosceva la 33enne irlandese e le è bastato vederla in alcuni dei suoi film passati per rendersi conto che fosse perfetta. Questa collaborazione è stata particolarmente fruttuosa da premiare le tre artiste coinvolte. La figlia oscura, tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, ha ottenuto tre nomination all'Oscar 2022: una per la Gyllenhaal nella categoria della Migliore Sceneggiatura Non Originale, una alla Colman come Miglior Attrice Protagonista e una, la prima per lei, a Jessie Buckley come Miglior Attrice Non Protagonista.



La Figlia Oscura: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Kirsten Dunst: nomination all'Oscar 2022 come miglior attrice non protagonista

Un volto così familiare come quello di Kirsten Dunst, che conosciamo fin da quando era ancora bambina e recitava in Intervista col vampiro accanto a Tom Cruise e Brad Pitt, non si era ancora visto ufficialmente tra i candidati di un premio Oscar. Prima nomination dunque anche per lei, ricevuta per Il potere del Cane in cui interpreta il ruolo della moglie di Jesse Plemons (suo compagno nella vita con cui ha due figli, anche lui candidato quest'anno). Dunst è la seconda favorita alla vittoria della statuetta, dopo la DeBose, mentre con 12 nomination totali, questa storia drammatica diretta da Jane Campion con Benedict Cumberbatch è data per vincente come Miglior Film dell'anno.



Il Potere del Cane: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Judi Dench: nomination all'Oscar 2022 come miglior attrice non protagonista