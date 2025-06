Orsetti del Cuore, in preparazione un nuovo film alla Warner Bros.

News Cinema

La Warner Bros. ha incaricato il regista Josh Greenbaum di riportare al cinema gli Orsetti del Cuore (Care Bears), un altro dei tanti miti degli anni Ottanta, tuttora piuttosto forte in materia di merchandising.

Ricordate Gli Orsetti del Cuore, cartone animato tra i più caratterizzanti degli anni Ottanta? Dovreste, se avete più di quarant'anni, anche se magari all'epoca legittimamente trovavate molto più poetiche le mosse fatali dell'Uomo Tigre sul ring. La Warner Bros., sempre più a caccia di marchi che si vendono da soli, comportandosi come si comporta ormai la maggior parte di Hollywood, ha messo in cantiere un film dedicato agli ultrateneri orsacchiotti fatati, affidandolo alle cure del regista Josh Greenbaum. Ma non è la prima volta che questi orsetti hanno messo piede in una sala cinematografica...

Un nuovo film è in arrivo per gli Orsetti del Cuore

C'è anche lo zampino alla produzione di Jonathan Goldstein & John Francis Daley (autori del sottovalutato ultimo Dungeons & Dragons), in questo progetto che riporterà al cinema gli Orsetti del Cuore, in inglese Care Bears. Non si hanno ancora dettagli chiari sul film, se non che sarà diretto dal duttile Josh Greenbaum, autore del documentario Will & Harper, così come regista del prossimo Balle spaziali: un curriculum variegato che non ci permette di immaginare molto, suggerendo che Josh sia soprattutto un professionista che possa portare a casa il risultato voluto dalla Warner, cioè rilanciare un marchio nato negli anni Ottanta e subito rivelatosi un grande successo.

Creati nel 1981 dall'artista Elena Kucharik per dei biglietti di auguri dell'American Greetings, i protagonisti sono orsetti magici, ciascuno di diverso colore e ciascuno caratterizzato sulla pancia da un'immagine che suggerisce la sua attitudine magica o personalità. Già dal 1983 furono i mattatori di due special televisivi a cura della canadese Atkinson Film-Arts, per poi avere una serie animata tutta per loro (1985-1988), prodotta dalla DiC Entertainment e dalla Nelvana, diretta da Jean Chalopin (L'ispettore Gadget). Naturalmente sbarcò anche in Italia su Euro Tv e poi Mediaset (con immancabile sigla cantata da Cristina D'Avena), dilagando poi in antologie su VHS prima e DVD dopo. Sono stati inoltre realizzati diversi film di animazione, rispondenti ai diversi reboot che i personaggi hanno vissuto nel corso dei decenni: si cominciò con Gli Orsetti del Cuore - Il Film (1985), proseguendo in sala con Gli Orsetti del Cuore 2 - La nuova generazione (1986), Gli Orsetti del Cuore: Nel paese delle meraviglie (1987). Naturalmente negli anni Novanta e Duemila non sono mancati lungometraggi realizzati direttamente per il mercato home video / digitale.