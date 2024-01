Will & Harper, Will Ferrell protagonista del documentario sul rapporto con un'amica transgender

News Cinema

Will Ferrell ha coprodotto e interpretato il documentario Will & Harper presentato al Sundance: la storia vera della sua trentennale amicizia con Harper Steele, donna transgender dal 2022. Una prova di vita che l'attore voleva capire: come porsi da cisgender davanti a una persona amica che affronta la transizione?

La transizione di genere è un argomento sempre molto dibattuto negli ultimi tempi, ma Will Ferrell ha deciso di affrontarlo da un punto di vista molto privato e concreto: il documentario Will & Harper, presentato al Sundance Film Festival, coprodotto e interpretato dall'attore con l'amica Harper Steele, diretto da Josh Greenbaum, racconta proprio il percorso parallelo di comprensione da parte di un amico cisgender di una donna transgender. Storia vera, che Will spera si riveli utile.

Will Ferrell e Harper Steele, un'amicizia di trent'anni in un documentario

Will Ferrell, reduce dalla partecipazione al campione d'incassi Barbie, è protagonista ora di un film ben differente: si tratta del documentario Will & Harper, che ha presentato al Sundance Film Festival, discutendone poi con Variety. La premessa del lungometraggio, strutturato come un road movie che riflette anche sull'America, è semplice: come reagire e come comportarsi quando una persona che conosci da trent'anni annuncia la sua transizione? A Will è successo con Harper Steele, che dal 1995 al 2008 aveva collaborato ai testi del Saturday Night Live, del quale Ferrell aveva fatto parte. La situazione è diversa dall'esprimere un'opinione sulla questione: si tratta di capire concretamente come compotarsi con un amico o un'amica. La necessità del contatto umano che arriva prima delle idee. La sostanza del discorso è che c'è un'altra transizione da portare a termine, e riguarda la cerchia delle persone più legate a chi affronta il percorso. Ferrell racconta:

Spiegò che avrebbe affrontato la transizione e tutti eravamo emozionati e sorpresi nell'ascoltare la notizia. Tutti eravamo di grande sostegno, abbiamo espresso affetto... ma poi sono scattate le domande: come possiamo aiutarti? Di cosa hai bisogno, cosa dovremmo fare? [...] Avevo incontrato persone transessuali, ma non ce n'era nessuna nella mia vita. Questo per me era un territorio inesplorato, ecco perché penso che questo film sia così entusiasmante per noi, da mostrare al mondo. È la possibilità che abbiamo tutti noi della comunità cis di poter fare domande, e anche di ascoltare ed esserci per un'amicizia, per discutere del viaggio.