News Cinema

Orlando: una clip in anteprima esclusiva della favola moderna di Daniele Vicari con Michele Placido

Un anziano di un paesino di montagna in una metropoli come Bruxelles insieme a una bambina. La modernità e la ruralità al centro di Orlando, una favola moderna diretta da Daniele Vicari con Michele Placido al Torino Film Festival e in sala dal 1 dicembre.