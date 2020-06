Original Sin: il film con la bollente scena di sesso tra Antonio Banderas e Angelina Jolie

News Cinema

Nel 2001 Michael Cristofer dirigeva Angelina Jolie e Antonio Banderas in Original Sin, nuovo adattamento del romanzo di Cornell Woolrich Waltz Into Darkness, ovvero Vertigine senza fine. Su una scena di sesso del film circolano voci messe in giro dallo stesso regista.

Nel 2001 arrivava al cinema il thriller Original Sin, secondo dei tre diretti dall'attore, produttore e regista Michael Cristofer, interpretato dalla inedita coppia formata da Angelina Jolie e Antonio Banderas. A produrlo era la società di Michelle Pfeiffer, che aveva acquistato i diritti del romanzo di Cornell Woolrich e avrebbe inizialmente dovuto interpretarlo. Nel cast c'è anche Thomas Jane. Del film si parlò molto anche a causa di una bollente scena di sesso su cui circolò ogni sorta di gossip, di cui vi riferiamo più sotto.

Original Sin: la trama

Original Sin è il secondo adattamento di "Waltz Into Darkness", romanzo pubblicato dal celebre giallista americano Cornell Woolrich nel 1947 con lo pseudonimo di William Irish. Il primo, celebre film tratto dallo stesso libro è La siréne du Missisippi di François Truffaut, del 1969, intitolato in italiano La mia droga si chiama Julie, con Jean-Paul Belmondo e Catherine Deneuve. La storia ha al centro una donna che con l'amante progetta di truffare un uomo ricco sposandolo, conquistando la sua fiducia e scappando coi suoi soldi. Tutto va a gonfie vele, finché la donna non si innamora veramentedi lui.

I segreti della scena di sesso di Original Sin

Nel film c’è una scena di sesso tra Antonio Banderas, all’epoca ancora sposato con la gelosissima Melanie Griffith, e Angelina Jolie, che a metà riprese scappò per sposarsi col secondo marito, Billy Bob Thornton. A mettere in circolazione i piccanti gossip che vi riveliamo è stato lo stesso regista, Michael Cristofer, che in varie interviste e nel commento al film in dvd ha raccontato che prima della scena la Jolie gli disse che l’avrebbe fatta solo se fosse stata interamente nuda, senza protezioni nei punti più… sensibili, come in genere si usa. Dopo aver parlato con lei, anche Banderas decise di fare la scena nudo. A questo punto, venne deciso di girarla solo in presenza del regista e di un paio di membri della troupe necessari alla sua realizzazione. A quanto pare, gran parte del girato per questa sequenza risultò inutilizzabile perché, essendo gli attori nudi, era troppo esplicita. Cristofer ha alimentato ulteriormente i pettegolezzi dicendo che non aveva potuto includerle neanche nella versione vietata ai minori e infatti ci sono parecchi tagli evidenti in tutte le versioni video. Questo a sua volta ha dato origine alle "solite" voci (era successo anche su altri set, tra cui quello di Vivere e morire a Los Angeles, in un momento hot tra Willem Dafoe e Debra Feuer) che i due attori non avessero simulato il sesso ma avessero effettivamente avuto un vero rapporto. Noi ne dubitiamo, ma la risposta ce l’ha solo il regista, che ha conservato tutti i tagli mai mostrati al pubblico.

Cornell Woolrich, il giallista amato dal cinema

Cornell Woolrich è stato uno dei giallisti più talentuosi d’America e la sua opera è stata saccheggiata dal cinema e soprattutto dalla tv. Newyorkese e vissuto tra il 1903 e il 1968, ha pubblicato racconti e romanzi, anche sotto lo pseudonimo di William Irish. Sempre Truffaut, suo grande ammiratore, nel 1968 aveva adattato per il cinema La sposa in nero, dal romanzo del 1948. La trasposizione più famosa di una sua opera è ovviamente La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, dal racconto omonimo. Tra i film più celebri tratti da suoi romanzi o racconti ricordiamo L’uomo leopardo di Jacques Tourneur, La donna fantasma di Robert Siodmack, L’angelo nero, L’impronta dell’assassino, La notte ha mille occhi, Non voglio perderti, Domanda di grazia, Paura nella notte e Sette orchidee macchiate di rosso, del nostro Umberto Lenzi. Tra le decine di adattamenti in tutto il mondo, Original Sin è al momento l’ultimo film tratto dall’opera di questo grande giallista.