Oppenheimer: prima foto del film di Christopher Nolan con Cillian Murphy

È stata diffusa la prima foto di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan: nell'immagine c'è il protagonista Cillian Murphy, nel ruolo del celebre scienziato.

È stata diffusa la prima immagine ufficiale di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan dedicato alla figura dell'omonimo scienziato, portato sullo schermo da Cillian Murphy, che è anche il protagonista appunto del primo scatto: contrastato, di grande atmosfera, con un bianco e nero che riporta direttamente alle origini del regista, a quel Following del 1998. In questo caso però il supporto di ripresa è una pellicola 65mm, come di consuetudine per alcune scene in IMAX. Leggi anche Dune: Christopher Nolan dà il suo giudizio (positivo) sul film

Oppenheimer, di cosa parla e quando esce il nuovo film di Christopher Nolan

Oppenheimer di Christopher Nolan con Cillian Murphy arriverà al cinema nel luglio del 2023, sotto etichetta Universal. Un piccolo terremoto per il regista che da due decenni era legato alla Warner Bros., lasciata dopo le polemiche per la strategia di uscite parallele tra streaming e sala, nel corso del 2021. J. Robert Hoppenheimer (1904-1967) fu uno degli scienziati più importanti a lavorare nel famoso Manhattan Project, per sviluppare nei primi anni Quaranta la bomba atomica che venne poi sganciata nell'agosto 1945 su Hiroshima e Nagasaki, ponendo fine alla II Guerra Mondiale. Perno di un mondo che svoltava, travolto dal maccartismo, non firmò nel 1955 il manifesto Russell–Einstein per la de-escalation atomica, avvertendo comunque la problematica dell'uso politico della scienza.

Una figura ambigua dalla quale sicuramente Nolan è affascinato, tornando a lavorare con Murphy dopo i tre Batman, Inception e Dunkirk. Al suo fianco ci saranno Kenneth Branagh, Emily Blunt (nella parte di Katherine “Kitty” Oppenheimer), Matt Damon (il generale Leslie Groves Jr.), Robert Downey, Jr (Lewis Strauss). Si segnala anche la partecipazione, tra gli altri, di Florence Pugh, Benny Safdie, Josh Hartnett, Rami Malek, Dane DeHaan, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.