Dune: Christopher Nolan dà il suo giudizio (positivo) sul film

News Cinema

Quel gran cinefilo di Christopher Nolan non poteva esimersi dall'andare a vedere Dune, dell'amico e collega Denis Villeneuve. Ecco la sua sincera opinione sulla nuova trasposizione del libro di Frank Herbert.

A seguire la splendida notizia che il sequel di Dune si farà, arriva, puntuale, il giudizio di Christopher Nolan sull'incredibile e visionario film di Denis Villeneuve che ha aperto il Festival Venezia e che al botteghino italiano sta ottenendo un notevole risultato. Nolan, come sappiamo, è un grandissimo cinefilo, proprio come Quentin Tarantino, e non poteva certo esimersi dalla visione del nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert.

Dicendo la sua su Dune, Christopher Nolan ha ricambiato il favore al buon Denis Villeneuve, il quale aveva molto appezzato Tenet, tanto da vederlo due volte: è possibile che, come molti altri, non avesse capito la trama? Scherzi a parte, i due registi "monstrum" hanno partecipato a un podcast intitolato Director’s Cut e Nolan ha detto innanzitutto:

E’ uno dei più coerenti connubi fra riprese dal vero e computer grafica che io abbia mai visto. E’ molto molto coinvolgente, in ogni momento.

Leggi anche Dune, sequel ufficialmente confermato: Dune Parte 2 arriverà al cinema nell'autunno del 2023

Christopher Nolan è convinto che, grazie a Dune, le nuove generazioni potranno conoscere e apprezzare il romanzo di Frank Herbert, pubblicato nel 1965 e portato al cinema da David Lynch nel 1984:

Credo che questo film introdurrà a Dune un'intera nuova generazione di fan che non hanno mai letto il libro e che adesso forse lo leggeranno. Credo che il film sia un'opera straordinaria. Ho avuto il lusso di vederlo un paio di volte, e ogni volta mi è capitato di scoprire cose nuove, nuovi dettagli di quell'universo. La maniera in cui è stato realizzato ne fa un film che va visto assolutamente sul grande schermo. E’ un vero piacere e un grande regalo per i fan di tutto il mondo. Grazie mille, Denis.

Leggi anche Dune, la spiegazione della trama e dei personaggi in un video ufficiale

Adesso che anche Christopher Nolan ha manifestato il suo entusiasmo per il film, che ha un cast strepitoso (da Timothée Chalamet a Zendaya, da Oscar Isaac a Jason Momoa), chi di voi ancora non ha visto Dune deve assolutamente correre al cinema per un'esperienza avvolgente e indimenticabile.

Tornando a Nolan, ricordiamo che il regista non trascorre le giornate solamente nel buio di una sala, ma che è al lavoro sul suo nuovo film, dedicato allo scienziato J. Robert Oppenheimer e con protagonista Cillian Murphy, che per noi ormai è Thomas Shelby di Peaky Blinders.

Leggi anche Christopher Nolan: tutte le ragioni per cui il film su Oppenheimer batterà bandiera Universal