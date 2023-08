Oppenheimer, Cillian Murphy ha studiato fisica per prepararsi al ruolo?

News Cinema

Anche Robert Downey Jr. ha lodato Cillian Murphy per la sua interpretazione totalizzante in Oppenheimer. Ma fino a che punto è arrivata questa dedizione? Murphy ha spiegato come sia andata a Vulture.

Quella di Oppenheimer, dal 23 agosto al cinema, è un'interpretazione in grado di sfibrare un attore ma anche di farlo avvicinare all'Oscar: non sappiamo se Cillian Murphy stringerà in mano la statuetta, ma di certo - come confermato da Christopher Nolan e dai suoi colleghi - lo scienziato americano padre della bomba atomica col Manhattan Project è stata una preziosa occasione per Cillian. Fino a dove è arrivato il suo impegno per incarnarlo? Non avrà per caso studiato anche un po' di fisica quantistica?



Oppenheimer, costato 100 milioni di dollari alla Universal (che sta godendo del divorzio del regista Christopher Nolan dalla Warner Bros.) ha già superato i 400 milioni d'incasso mondiale. Cillian Murphy interpreta un biopic non poco impegnativo di tre ore di durata, ma in grado di convincere il pubblico attraverso l'ambiguità etica con la quale racconta lo scienziato americano. Murphy sapeva che questo era uno dei cosiddetti "ruoli della vita" per un attore, e si è impegnato moltissimo. Immedesimazione a parte, il suo metodo è arrivato a fargli persino studiare la fisica quantistica? L'attore irlandese ha spiegato divertito a Vulture che no, non è arrivato a tanto, anche perché l'essenza del suo lavoro è altrove...

Avevo già interpretato un fisico, in un film di Danny Boyle intitolato Sunshine, mi sa che ho la faccia del fisico. Una cosa che mi è stata rapidamente chiara sin dall'inizio era che non aveva senso per me cercare di capire la meccanica quantistica. Mi manca la capacità intellettiva per farlo. Il mio lavoro è cercare l'umanità.