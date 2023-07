Oppenheimer, Robert Downey Jr. loda Cillian Murphy: "Un sacrificio mai visto"

News Cinema

Robert Downey Jr., nel cast dell'Oppenheimer di Christopher Nolan, loda e ammira il protagonista Cillian Murphy, per la sua dedizione totale e infaticabile a un ruolo molto difficile.

Incassare un complimento da Robert Downey Jr. deve far piacere a Cillian Murphy, che da protagonista ha diviso con lui e altri attori di un prestigioso cast l'Oppenheimer di Christopher Nolan, nelle nostre sale dal 23 agosto. Come riporta Deadline, Robert è rimasto ammirato dalla dedizione del collega nel calarsi anima e corpo, non senza fatica e sacrifici, nei panni dello scienziato americano tra i padri della bomba atomica nella II Guerra Mondiale.



Oppenheimer: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Robert Downey Jr.: "Mai visto sacrificio più grande"

In Oppenheimer di Christopher Nolan un Robert Downey Jr. dei più attoriali, lontano dal suo gigionismo alla Tony Stark, interpreta l'ammiraglio Lewis Strauss (1896-1974), a capo della Commissione per l'energia atomica degli Stati Uniti d'America nella II Guerra Mondiale. Il rapporto conflittuale con lo scienziato J. Robert Oppenheimer, portato sullo schermo appunto da Cillian Murphy, è uno di quelli centrali nella complessa narrazione corale che Nolan ha imbastito nel suo biopic, già forte di 209.212.500 dollari incassati nel mondo intero (fonte Boxofficemojo). Due volte nomination all'Oscar (per Chaplin e Tropic Thunder), Downey Jr., classe 1965, rimane uno degli attori più tecnici e stimati di Hollywood, e le sue lodi vanno all'indirizzo di Murphy che comunque, a 47 anni, è una presenza stimata tra il grande e il piccolo schermo, dove per esempio è stato la star di Peaky Blinders. Il giudizio è da professionista a professionista. Robert dice:

Io non ho mai assistito a un sacrificio più grande da parte di un attore protagonista in tutta la mia carriera. [...] Sapeva che quando Chris l'ha chiamato aveva davanti a sé una richiesta monumentale. Ma penso anche che avesse l'umiltà necessaria per sopravvivere a un ruolo così. Noi tipo gli facevamo: 'Ehi, abbiamo tre giorni liberi per il weekend, magari ci diamo all'antiquariato a Santa Fe. Tu che fai?' E lui: 'Oh, devo imparare 30.000 parole di olandese. Divertitevi.' Questa era la natura dell'impegno.