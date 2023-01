Omaggio al grande Rutger Hauer con alcuni dei suoi migliori film in streaming.

News Cinema

L'iconico attore nasceva il 23 gennaio 1944. Da Blade Runner a Ladyhawke, ecco i film in streaming che l'hanno reso una leggenda del grande schermo.

Il 23 gennaio 1944 nasceva a Breukelen, in Olanda, il mito di Rutger Hauer. Nessun attore quanto lui ha attraversato con eleganza, ironia e carisma il cinema di genere americano e internazionale, soprattutto in un decennio ricchissimo di grande cinema quale furono gli anni ‘80. Deciso a non prendermi mai troppo sul serio, e allo stesso tempo conscio del proprio status di icona di un certo tipo di cinema - precisamente quello che fondeva con pienezza attenzione verso il grande pubblico con una visione personale del genere - Hauer ha scritto pagine fondamentali di cinema contemporaneo. A dimostrarlo ovviamente i nostri soliti cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da Rutger Hauer

Blade Runner (1982)

Blade Runner: Trailer italiano del final cut - HD

Dopo essersi fatto notare nei primi film di Paul Verhoeven, Hauer si eleva d'attore di culto grazie al ruolo dell’androide Roy Batty nel capolavoro di fantascienza diretto da Ridley Scott. il suo monologo finale di fronte a uno spaesato Harrison Ford rimane leggenda. Blade Runner rivisita il noir in chiave futuristica sfruttando l’impalcatura della narrativa di Philip K. Dick per un film monumentale, funereo, appassionante. Ancora oggi da inchino. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

L’amore e il sangue (1985)

Ancora con l’amico Paul Verhoeven per un film sfrontato e graffiante, una rappresentazione in costume violentissima e guascona. L’amore e il sangue rappresenta sotto molti punti di vista l'esplicitazione precisa dell’idea di cinema dell’autore olandese a Hollywood, e Hauer ne diventa farsesco e fiero condottiero. Molte sequenze di impatto visivo indiscutibile per un film arcigno. Nel cast anche Jennifer Jason Leigh a inizio carriera. A suo modo un altro cult-movie, anche se davvero per pochi estimatori. Disponibile su Amazon Prime Video.

Ladyhawke (1985)

Ladyhawke: Il trailer originale del film

Altro titolo imprescindibile per chi ama il fantasy anni ‘80, e non solo di quel decennio. Diretto da un Richard Donner in stato di grazia, Ladyhawke si dipana come una favola dark visivamente portentosa e dal romanticismo sfrenato. Michelle Pfeiffer mai così efficace e un Matthew Broderick guizzante sono i coprotagonisti di un film davvero riuscito, una storia di avventura e amore come oggi non se ne fanno più. Purtroppo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Batman Begins (2005)

Batman Begins: il trailer del film

Chiamato da Christopher Nolan a interpretare l’arrampicatore industriale che tenta di rubare le Wayne Industries a Christian Bale, Hauer risponde con una prova sorniona e raffinata. Batman Begins è un altro fiore all’occhiello nella filmografia dell’attore e soprattutto a nostro avviso il migliore della trilogia di Nolan, una origin-story precisa e visivamente notevole. Con un finale al cardiopalma e momenti di grande cinema sparsi ovunque. Uno dei migliori cinecomic di sempre. forse il migliore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

I fratelli Sisters (2018)

Ultima partecipazione di valore nel western surreale e controcorrente che Jacques Audiard dirige con maestria sopraffina. John C. Reilly e Joaquin Phoenix sono I fratelli Sisters, coppia di criminali che filosofeggiano e sparano con la stessa facilità. Un film con sequenza da antologia e un tono sempre originale, che spiazza e ti fa innamorare. Amorale, dolcissimo a tratti, profondo e rispettoso dell'anima del genere. Nel cast anche Jake Gyllenhaal. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.