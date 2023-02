Omaggio a Leonard Nimoy, indimenticabile Spock di Star Trek: ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attore e regista ci lasciava il 27 febbraio di otto anni fa. Ricordiamone l'icona attraverso cinque film in streaming che ha interpretato e diretto.

Il 27 febbraio di otto anni fa ci lasciava all’età di 83 anni la leggenda Leonard Nimoy. Grazie al ruolo di Spock nella serie di Star trek e successivamente nelle varie trasposizioni cinematografiche, l’attore è diventato una star amata da generazioni di spettatori in tutto il mondo. Col passare del tempo però Nimoy si è affermato anche come regista di successo, realizzando almeno un enorme exploit di critica e pubblico che troverete nei cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio. Ecco dunque il meglio della carriera di un’icona dello showbusiness mondiale che non smetterà mai di mancarci. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati e/o diretti da Leonard Nimoy

Terrore dallo spazio profondo

Star Trek

Star Trek II - L’ira di Khan

Star Trek IV - Rotta verso la terra

Tre scapoli e un bebè

Terrore dallo spazio profondo (1978)

Semplicemente uno dei migliori film di fantascienza mai realizzati. Philip Kaufman aggiorna L’invasione degli ultracorpi facendone un film di rara compattezza psicologica ed emotiva, un viaggio all’inferno raggelato e soffocante. Terrore dallo spazio profondo insieme a Nimoy vede attori magnifici come Donald Sutherland, Jeff Goldblum, Veronica Cartwright, Brooke Adams e molti altri. Con un finale leggendario e un cameo di Robert Duvall pazzesco. Capolavoro. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Star Trek (1979)

Il primo Star Trek per il grande schermo diventa immediatamente oggetto di culto, uno sci-fi accurato e visivamente notevole che rende omaggio alla serie ma non al scimmiotta affatto. Anche perché dietro la macchina da presa c’è un grande “artigiano” quale era Robert Wise. Nimoy, William Shatner e tutti gli altri mitici membri dell’Enterprise rendono il film godibilissimo, ma il meglio della serie deve ancora arrivare…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Star Trek II - L’ira di Khan (1982)

Nicholas Meyer confeziona un secondo capitolo della saga portentoso, con Ricardo Montalban che costruisce un avversario shakespeariano di enorme spessore e carisma. Star Trek II - L’ira di Khan fa arrivare allo spettatore il dramma dei singoli personaggi incastonato in uno spettacolo cinematografico di primissima qualità. Film che è intrattenimento di grande effetto. Da incorniciare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Star Trek IV - Rotta verso la terra (1986)

Leonard Nimoy passa dietro la macchina da presa per uno dei capitoli maggiormente acclamati della saga: Star Trek IV - Rotta verso la Terra riporta Spock, Kirk e tutti gli altri sul nostro pianeta, mettendoli di fronte ai problemi di una società devota all’individualismo e al capitalismo sfrenati. Momenti di ottimo cinema per un film ottimamente equilibrato e divertente. Tre nomination all’Oscar tra cui quella per la bella fotografia di Don Peterman. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Tre scapoli e un bebè (1987)

Nimoy si conferma regista sensibile e acuto con il film di maggior incasso dell’anno, una commedia tutta (o quasi) al maschile che vede protagonisti Ted Danson, Tom Selleck e Steve Guttenberg. Remake di un film francese, Tre scapoli e un bebè è un prodotto divertentissimo, che mette alla berlina la figura maschile e uno stereotipo conclamato della società occidentale. Scene spassose e un finale commovente, Successo meritato per il film e il suo intelligente autore. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.