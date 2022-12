Omaggio a Fritz Lang: ecco alcuni dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il grande autore nasceva a Vienna il 5 dicembre del 1890. Da Metropolis al noir americano: molti dei suoi film disponibili in streaming hanno scritto la storia del cinema.

Il 5 dicembre 1890 nasceva a Vienna il genio cinematografico di Fritz Lang. Durante la stagione dell’Espressionismo tedesco, negli anni ‘20, ha rivoluzionato l’estetica della Settima Arte in maniera sostanziale e definitiva. Una volta trasferitosi a Hollywood ha inserito molte di quelle coordinate estetiche all’interno del cinema di genere, elevandone non soltanto la qualità quanto anche lo status. Non sono purtroppo molti i film in streaming di questo grande autore che sono disponibili. Quelli che abbiamo selezionato, sia dal periodo d’oro in Germania che da quello successivo in America, rappresentano comunque un esempio calzante e portentoso di quale sia stata la sua visione. Buona lettura.

Quattro grandi film in streaming diretti dal genio di Fritz Lang

Metropolis (1927)

Il lungometraggio che, insieme a Il gabinetto del Dottor Caligari di F.W. Murnau, ha definito le coordinate estetiche dell’Espressionismo, e di conseguenza quelle del cinema futuro. La visione di Lang per questo film distopico e straordinario è pura creatività artistica, un susseguirsi di trovate di storia e regia che hanno fatto di Metropolis la pietra di paragone con cui confrontarsi per tutta la fantascienza a venire, almeno fino a 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. L'impatto di Metropolis sul cinema in toto non è quantificabile. Disponibile su Amazon Prime Video.

M, il mostro di Dusseldorf (1931)

Il nostro film preferito di Lang, una discesa progressiva e inarrestabile dentro l’inferno del sospetto, della discriminazione, dell’incubo sviluppato dalla diceria collettiva. Trasportato dallo straordinario protagonista Peter Lorre, M, il mostro di Düsseldorf è un noir che sconfina nell’horror soprattutto perché racconta con pienezza quello che stava avvenendo, la follia progressiva di una anzione che si stava trasformando in un mostro assetato di sangue. Momenti di tensione e dolore inarrivabili per un’opera fin troppo rivelatrice del futuro. Ancora oggi poderoso. Disponibile su CHILI.

La strada scarlatta (1945)

Esempio perfetto di come Lang abbia saputo inserire molto del suo cinema passato nel noir americano. In apparenza La strada scarlatta è un classico prodotto di genere, ma in mano all’autore austriaco diventa un prodotto in cui si può rintracciare il tocco personale nei tagli d’inquadratura, nelle illuminazioni espressioniste, nel senso di soffocamento che molti interni producono. E poi il grande Edward G. Robinson, che tiene in mano film e storia da grande artista quale era. Una goduria cinefila di primissimo ordine. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il grande caldo (1953)

Il capolavoro dell’era americana di Lang, un noir cupissimo e nichilista che vede protagonisti meravigliosi Glenn Ford, Gloria Grahame e Lee Marvin. Una delle figure di poliziotto più sfaccettate e controverse della storia del cinema per un capolavoro che lavora sulle zone non esposte dell’animo umano con una ferocia abbacinante. Il grande caldo chiude metaforicamente la grande stagione del noir americano e lo fa con una classe senza eguali. Uno dei grandi, grandissimi film diretti da Lang. Inimitabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play.