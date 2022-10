Omaggio a Elmore Leonard: ecco migliori film in streaming tratti dai suoi romanzi

News Cinema

Il grande scrittore scomparso nel 2013 nasceva a New Orleans l'11 ottobre 1925. Ricordiamo i film in streaming che lo hanno reso un'icona anche sul grande schermo.

L’11 ottobre 1925 nasceva a New Orleans uno dei grandi scrittori di genere del nostro tempo, ovvero Elmore Leonard. Dal western al thriller alla commedia criminale, Leonard ha allietato con la sua scrittura asciutta e i suoi personaggi tutti d’un pezzo milioni e milioni di lettori. Alcuni dei suoi libri più famosi sono diventati poi lungometraggi di successo, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio. Se peró dovessimo scegliere solo un titolo per indicare il meglio di Leonard, ci rivolgeremmo verso il piccolo schermo e più precisamente alla grande serie Justified, che vedeva protagonisti Timothy Olyphant e Walton Goggins. Rimanendo comunque rivolti verso il grande schermo, eccovi le migliori trasposizioni da Elmore Leonard (1925-2103). Buona lettura.

Cinque film in streaming ispirati dai romanzi di Elmore Leonard

Quel treno per Yuma

Get Shorty

Jackie Brown

Out of Sight

Quel treno per Yuma

Quel treno per Yuma (1957)

Partiamo ovviamente col classico western diretto dallo specialista Delmer Daves, che rende famosi Leonard come grande scrittore di genere. Un Glenn Ford affascinante e in forma come mai è protagonista di un film preciso, lucido nell’esposizione, magnifico nelle sequenze d’azione. Quel treno per Yuma è uno dei western più riusciti del decennio, forse dell'intera storia del cinema. E parliamo degli anni di Sentieri selvaggi, tanto per intenderci…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Get Shorty (1995)

Barry Sonnenfeld dirige un John Travolta nel momento migliore della sua carriera, nel ruolo spassoso di un criminale che risolve problemi e che vuole produrre un film a Hollywood. Accompagnato da René Russo, Gene Hackman, Danny De Vito e molti altri grandi nomi, l’attore sfoggia una prova sorniona e irresistibile. È lui l’anima ironica e briosa di Get Shorty, piccolo grande crime-movie che possiede momenti di ottimo cinema e uno spirito ribelle di tutto rispetto. Peccato il sequel Be Cool non sia all’altezza. Ma questo rimane un gioiello di intrattenimento intelligente. Disponibile su Apple iTunes, Amazon Prime Video.

Jackie Brown (1997)

Jackie Brown: Il Trailer Ufficiale per il 25esimo anniversario del Film - HD

Quentin Tarantino sfrutta il genio di Leonard per costruire il suo film forse più autoriale, un concentrato di cinema corrosivo e isper-parlato che vede protagonisti smaglianti Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Bridget Fonda, Pam Grier e Robert Foster. Jackie Brown mette più a disagio rispetto agli altri film dell’autore, non possiede quel divertimento liberatorio e sanguigno di altre opere. Con un finale davvero perfetto e alcuni momenti da applausi. Cinema di genere interpretato in maniera personale non conciliatoria. Da amare o odiare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.

Out of Sight (1998)

Forse il nostro adattamento cinematografico preferito da Elmore Leonard. Steven Soderbergh sfrutta la sceneggiatura perfetta di Scott Frank per regalare a George Clooney e Jennifer Lopez due ruoli che possono definire una carriera, almeno nel cinema di genere. La sequenza della seduzione di Out of Sight è un capolavoro di montaggio e fascino, il finale pirotecnico puro Leonard. Nel cast anche Don Cheadle, Dennis Farina e molti altri grandi caratteristi. Out of Sight è uno dei crime-movie meglio riusciti del decennio, e ottiene l’applauso della critica e del pubblico. Strameritato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Quel treno per Yuma (2007)

Chiudiamo il cerchio con l’ultima versione di Quel treno per Yuma firmata da James Mangold che costruisce un western classico, solidissimo e a tratti davvero potente. Russell Crowe e Christian Bale come protagonisti sono infuocati, ma anche il cast di supporto composto da Ben Foster, Logan Lerman e Peter Fonda proprio non scherza. Film davvero avvincente, arioso, che lascia trasparire la classicità moderna del suo cineasta. Uno dei migliori western dei nostri tempi, davvero. Disponibile su CHILI, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.