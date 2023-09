Old Dads: o dell'essere boomer (e padre) in un mondo tutto nuovo - Guarda il trailer

News Cinema

Il celebre stand up comedian Bill Burr, visto anche in diversi film, esordisce alla regia con un film che debutta in streaming su Netflix il 20 ottobre. Con lui nel cast, Bokeem Woodbine e Bobby Cannavale. Ecco trailer e trama di Old Dads (che promette davvero bene).

Bill Burr è uno dei più famosi stand up comedians americani. Molti dei suoi show sono disponibili in streaming su Netflix, se qualcuno volesse farsi un'idea della sua comicità, che è una comicità ruvida e irriverente che sempre più spesso prende di mira senza troppi giri di parole, e senza paura di risultare offensivo, certi valori fondanti del politially correct odierno, per non parlare di woke culture e similia.

Dopo essere stato attore in svariate commedie (tra le quali Corpi da reato, Una notte in giallo, Daddy's Home e Il re di Staten Island), Burr sta per debuttare su Netflix con il primo film che, oltre che interprete, lo vede anche regista. Si intitola Old Dads, e per il momento viene descritto semplicemente così:

Tre migliori amici che diventano padri più avanti con l'età si trovano a litigare con presidi di asili, CEO millennial e tutto quello che è stato creato dopo il 1987.

Come potrete vedere dal primo trailer ufficiale del film (effettivamente molto divertente), quello della paternità, in Old Dads, è un pretesto per raccontare la storia di tre di quelli che i giovani di oggi amano apostrofare come boomer; tre uomini che vengono da un'altra cultura alle prese con una realtà nella quale fanno fatica a trovare posto, dominata com'è - giusto o sbagliato che sia - dalle istanze, dai modi, dalle regole e dal pensiero dei Millennials e della Generazione Z.

Ecco a voi il trailer ufficiale originale di Old Dads: un film che, disponibile in streaming su Netflix dal 20 ottobre prossimo, siamo inclini a pensare farà più che divertire, aprendo anche, forse, dei dibattiti accesi.