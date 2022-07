Oggi nasceva George Cukor: i migliori film in streaming del leggendario regista della Hollywood classica

News Cinema

Da Piccole donne a My Fail Lady: rendiamo omaggio a un autore unico con cinque titoli in streaming

Il 7 luglio 1899 nasceva a New York, precisamente nel Lower East Side, il grande George Cukor. Si tratta senza alcun dubbio di uno dei grandi cineasti appartenuti al periodo classico di Hollywood. Grande alla sua incredibile versatilità Cukor ha saputo realizzare una serie di capolavori che variano dalla commedia sofisticata al musical, dal dramma al thriller. Questi i migliori film in streaming disponibili per celebrare l’eterno regista scomparso nel 1983. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da George Cukor

Piccole donne

Scandalo a Filadelfia

È nata una stella

Facciamo l’amore

My Fair Lady

Piccole donne (1933)

La trasposizione più famosa e anche più riuscita del famoso romanzo di Louisa May Alcott vede George Cukor dirigere un gruppo di attrici straordinariamente affiatate, su cui non può che sovrastare l’immensa Katharine Hepburn. La versione classica di Piccole donne intrattiene con un ritmo e un’eleganza della visione particolari, avanti coi tempi rispetto al periodo in cui è stata realizzata. Grande successo che lancia la carriera sia di Cukor che della sua magnifica “musa”. E la storia del cinema viene scritta…Disponibile su Amazon Prime Video.

Scandalo a Filadelfia (1940)

Senz’altro il grande capolavoro di George Cukor per quanto riguarda la commedia. Da una sceneggiatura spericolata e dirompente - giustamente premiata con l’Oscar - l’autore tira fuori un film in grado di valorizzare al massimo l’arte sopraffina di tre titani della commedia come Cary Grant, ancora la Hepburn a un James Stewart anche lui da statuetta. Scandalo a Filadelfia è inarrivabile quanto a classe civettuola e maestria della rappresentazione della Hollywood liberal e altolocata. Classico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

È nata una stella (1954)

Il film forse più famoso e chiacchierato di George Cukor, quello che doveva regalare l’Oscar a Judy Garland e che invece la vide clamorosamente sconfitta. Accanto a lei un James Mason portentoso, robusto e malinconico. Melodramma sul mondo dello spettacolo e come può rovinarti la vita quando inizia a passare in secondo piano, È nata una stella è ancora oggi un lungometraggio amarissimo e commovente. La miglior versione, anche di quella di Bradley Cooper? Le scommesse sono aperte...Disponibile su Apple Itunes.

Facciamo l’amore (1960)

A Cukor il compito di valorizzare ancor più, se possibile, il mito di Marilyn Monroe. Il cineasta risponde presente offrendole uno dei ruoli più corposi e bidimensionali della sua carriera, in un film ispirato e magnificamente messo in scena. Anche se dobbiamo dire, stavolta a risplendere maggiormente è l’altro mito Yves Montand, affascinante ed elegante come non mai. Facciamo l’amore è uno dei migliori film di Cukor, una variazione sul tema sofisticata e a tratti davvero pungente. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

My Fair Lady (1964)

Non potevamo che chiudere col musical fastoso e potente che finalmente regala a George Cukor l’Oscar per la miglior regia, dopo averlo sfiorato svariate volte. Di statuette My Fair Lady ne guadagna una valanga, meritate grazie a un lavoro di messa in scena davvero inaudito, soprattutto per l’epoca. Audrey Hepburn e Rex Harrison sono protagonisti di questo film epocale, affascinante e prezioso. L’ultimo canto di una Hollywood che stava scomparendo. Che classe! Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.