Oceania 2 verso un record al boxoffice americano, ma com'è andato il primo giorno in Italia?

Secondo gli analisti americani, Oceania 2 potrebbe diventare il più alto incasso delle festività di Thanksgiving, detronizzando Frozen II. Nel frattempo il film è uscito anche in Italia: com'è partito?

Oceania 2 potrebbe rivelarsi un caso interessante per chi si interessa delle dinamiche del boxoffice: è già uscito in Italia, mentre le proiezioni degli incassi negli USA nel weekend lungo del Thanksgiving sembrano segnare un record in grado di scalzare il precedente detentore, Frozen II. Abbiamo però a disposizione già i nostri dati Cinetel per la prima giornata italiana di ieri, quindi possiamo cercare di anticipare se ci prepariamo o meno a un bis di Inside Out 2.

Oceania 2 parte bene in Italia ma potrebbe segnare un record negli USA