Vaiana riprende il mare in Oceania 2, sequel cinematografico imprevisto di un film che ha guadagnato sempre più fan nel corso degli anni. La nostra recensione del film animato.

Tre anni dopo le vicende del primo Oceania, la vita di Vaiana sembra tranquilla e stabile: la sua gente è tornata a navigare, però c'è qualcosa che impedisce a tutti i popoli del mare di comunicare e riunirsi. La nostra eroina scopre presto di essere ancora una volta il volano del cambiamento: c'è una maledizione da spezzare, e deve rimettersi in mare. Questa volta con un equipaggio di amici a loro modo qualificati ma un po' disfunzionali, cercando di recuperare il sempre indispensabile aiuto del semidio Maui.

Mentre un remake dal vero del primo Oceania è in cantiere, nessuno si aspettava qualche mese fa che una miniserie animata sequel, originariamente prevista per Disney+ in streaming, si trasformasse in corsa in un lungometraggio animato ufficiale dei Walt Disney Animation Studios: Oceania 2, codiretto a sei mani da David G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller (a parte l'ultima già attivi sul primo capitolo in altre mansioni), arriva al cinema nascendo perciò da questa rischiosa virata. Si badi bene: rischiosa non sul piano tecnico, perché il lavoro era già regolato sulla qualità storica dello studio interno, sulla scia delle ricche serie Zootropolis+ o Baymax! Soltanto il rapporto d'immagine più vicino ai 16:9, rispetto al 2.39:1 del predecessore, suggerisce l'originale destinazione, ma è un discorso relativo: la cura dell'immagine e della luce, la ricchezza dell'animazione con spassosi momenti slapstick, la spettacolarità degli effetti visivi nelle scene madri, sono indistinguibili da una tipica proposta cinematografica dei WDAS, e anzi un'immagine di qualità meno rettangolare si presta ancora di più alle proiezioni in IMAX.

Un discorso più sfumato va applicato invece alla scintilla creativa che dà origine all'esperienza. Anche se è facile ironizzare sulla serializzazione Disney per fare leva sui franchise remunerativi (e sarebbe ridicolo negare quest'aspetto!), è bene ricordare che nel suo DNA storico la casa ha sempre rivisitato personaggi creati per diventare "amici" e "amiche" del pubblico, nel corso degli anni. Potremmo scomodare Topolino, Paperino, Pippo e il resto della banda, che nel periodo degli anni Trenta-Quaranta popolavano cortometraggi seriali nelle sale, per poi continuare a ricomparire nelle serie televisive. Proseguire le vicende di Vaiana risponde non solo agli azionisti, ma anche a quel particolare legame che si crea tra il pubblico e quei volti Disney che entrano a far parte di una consuetudine familiare: l'accesso a un micromondo di cui fidarsi, dal quale essere coccolati. Ma cosa comporta una serializzazione rassicurante?

Più l'aspetto seriale prevale sull'ambizione, più il prodotto che ne risulta è un fanservice irresistibile che può deludere l'appassionato del cinema animato che si sfida. Probabilmente un sequel pensato già come grande evento cinematografico avrebbe osato di più nella direzione artistica e nella struttura narrativa: qui c'è ovviamente un'espansione quantitava di luoghi (sempre belli da guardare) e personaggi (alcuni molto divertenti), ma tutto - dai numeri musicali alle tappe interne della sceneggiatura - sembra seguire pedissequamente il binario del primo film, con professionalità rocciosa ma anche senza vere sorprese. Non neghiamo l'affetto degli autori per il materiale: Derrick, Miller e Dwayne Johnson, sempre voce originale di Maui e coproduttore esecutivo, hanno radici samoane e mettono la loro arte al servizio tanto della committenza quanto di una loro necessità emotiva. Però persino un'altra produzione commercialmente "necessaria" come Frozen II giocava su interazioni e atmosfere più diverse, e addirittura in Ralph Spacca Internet il protagonista esplorava un universo per lui del tutto nuovo.

Oceania 2 è un "more of the same", un prodotto inattaccabile per la sua fanbase più affettuosa, fatta di famiglie, infanzia e preadolescenza, alla quale negli ultimi anni non è dispiaciuto tra Blu-ray e Disney+ tornare ogni tanto nella solarità del Pacifico, in compagnia della sua simpatica energica eroina. Il messaggio a favore della connessione tra popoli ha un valore liberatorio nella società virtuale di oggi, e immaginiamo che il suo bonomico approccio farà piacere a chi temeva la Disney progressista dei messaggi sociali e della rappresentanza delle minoranze. Oceania 2 è l'opposto del divisivo: è l'apoteosi del timido, onesto, tenerone intrattenimento disneyano "di una volta". Legittimo pretendere di più ricordando anche recenti apici dello studio, sbrigativo condannarlo solo per la sua umiltà: nel periodo dei "sequel per l'home video" vent'anni fa e più, da appassionati Disney ci sottoponemmo a esperienze molto meno curate di questa.