Oceania 2, si prevede un boom negli USA per il Thanksgiving

Può sembrare scontato che Oceania 2, in uscita da noi il 27 novembre, possa registrare grandi numeri nel weekend lungo del Ringraziamento negli USA. In realtà però per la Disney animata non accade da molto tempo, per cui c'è particolare curiosità verso l'esito di questo sequel.

I riflettori sono puntati su Oceania 2, ma non solo perché è il seguito delle avventure di Vaiana e Maui: il CEO Disney Bob Iger, dopo il 2023 di difficoltà al boxoffice, ha preso la drastica decisione di tramutare una miniserie tv prevista per Disney+ in un lungometraggio cinematografico uffiiciale del canone dei Walt Disney Animation Studios (che stavano comunque lavorando direttamente sulla serie). Una scommessa che, stando all'analisi pubblicata da Deadline, potrebbe pagare molto al boxoffice, almeno quello americano. Il film esce in Italia e in Nord America il 27 novembre. Leggi anche Oceania 2, i registi anticipano l'importanza della sorella di Vaiana

Oceania 2 riporta la Disney ai tempi di Frozen 2?