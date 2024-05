Oceania 2, Disney mostra la nuova avventura di Vaiana nel primo trailer ufficiale!

News Cinema

Dopo il primo successo d'animazione, è in arrivo una seconda avventura per Vaiana, come mostrato nel primo trailer ufficiale in italiano di Disney per Oceania 2. Il film sarà nei cinema italiani dal 27 novembre prossimo.

Dwayne Johnson aveva anticipato il lancio del primo trailer ufficiale in italiano di Oceania 2 e Disney, puntuale, non ha deluso le aspettative mostrando al pubblico di affezionati il ritorno di Vaiana, presto di nuovo sul grande schermo. Dopo l’annuncio a sorpresa di un film sequel, Disney è pronto a mostrare il suo primo trailer ufficiale, riportando il pubblico nuovamente al cospetto di Vaiana e le bellezze del suo oceano sconfinato, che le offrirà una nuova, entusiasmante avventura. Anche questa volta non sarà da sola ad affrontare le avversità.



Oceania 2: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film Disney - HD

Oceania 2, Vaiana vive una nuova avventura nel primo trailer ufficiale del sequel Disney

Sequel diretto di Oceania, è inteso come il 63esimo Classico Disney. In principio, l’idea è stata quella di realizzare una serie televisiva da distribuire poi in streaming su Disney+ raccontando così nuove avventure di Vaiana. Quell’idea ha poi cambiato forma e soprattutto destinazione, diventando un film diretto al cinema. Oceania 2 ha già fissato una data, prevista per il 27 novembre 2024 nelle sale italiane. Diretto da Dave Derrick Jr, il sequel animato è ambientato circa tre anni dopo gli eventi raccontati nel primo capitolo. Dalle prime anticipazioni condivise da Disney, la protagonista dovrà affrontare una nuova avventura in mare dopo aver ricevuto un’inaspettata chiamata dai suoi antenati esploratori. Insieme a Maui e ad un nuovo equipaggio di quelli che sono stati definiti improbabili marinai, Vaiana si avventurerà in mare, affrontando insidie e recandosi in luoghi perduti da tempo per ritrovare qualcosa (o forse qualcuno?).

Nelle ultime settimane Dwayne Johnson ha coltivato l’interesse del pubblico condividendo alcuni dettagli del progetto. Ad esempio, pochi giorni fa, ha comunicato di aver terminato il doppiaggio di Oceania 2, ma l’attore non ha perso tempo e si sta dedicando attualmente all’altro progetto parallelo in casa Disney: il live action di Oceania è ancora in cantiere e coinvolgerà ancora una volta l’attore per una versione in carne ed ossa di Maui. È stato proprio Dwayne Johnson ad annunciare che il live action avrebbe avviato le riprese entro la fine dell’anno. In merito al sequel d’animazione, il cast ha coinvolto ancora una volta Auli'i Cravalho, voce originale di Vaiana.