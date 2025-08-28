Nuremberg: il nuovo teaser trailer del film in cui Russell Crowe è il feroce criminale nazista Hermann Wilhelm Göring

News Cinema

Russell Crowe e Rami Malek sono i protagonisti di Nuremberg, che ci porta nell'epoca del Processo di Norimberga, durante il quale il mondo comprese a pieno le atrocità compiute dai nazisti nei campi di sterminio. Oggi è arrivato il nuovo taser trailer del film, che è diretto da James Vanderbilt.

"Il mondo deve sapere cosa hanno fatto questi uomini" - dice un personaggio del film Nuremberg che vede tra i protagonisti Russell Crowe e, come si intuisce dal titolo, racconta il Processo di Norimberga e ci porta nella Germania del 1945, immediatamente dopo che il Terzo Reich si è arreso di fronte all'avanzata dei russi. La nostra storia si concentra sul confronto tra Douglas Kelley, uno psichiatra che ha il volto di Rami Malek, e alcune fra le anime più nere del nazismo. Fra queste c’è il terribile e temibile Hermann Wilhelm Göring, considerato forse il più spietato, insieme a Joseph Goebbels, dell'entourage di Adolf Hitler. Bertolt Brecht ne ha ad esempio narrata la crudeltà nel dramma teatrale "La resistibile ascesa di Arturo Ui", mostrandolo indossare il cappello delle proprie vittime dopo averle fatte uccidere.

Rami Malek e Russell Crowe non sono le uniche due star di Nuremberg. Accanto a loro troviamo infatti Michael Shannon, Leo Woodall, Richard E. Grant, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Lydia Peckham, e Wrenn Schmidt. A dirigere il film è il noto sceneggiatore James Vanderbilt, che ha esordito dietro alla macchina da presa con Truth - Il prezzo della verità, film del 2015 con Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace e Dennis Quaid.

Nuremberg: Il Nuovo Teaser Trailer del Film con Russell Crowe e Rami Malek - HD

Douglas Kelly, i processi di Norimberga, gli orrori del nazismo

Nuremberg è basato sul libro di Jack El-Hai "The Nazi and the Psychiatrist" e, come già detto, si sofferma sulle conversazioni fra Douglas Kelley e una serie di criminali nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Kelley fu il primo psichiatra dei paesi alleati a valutare lo stato mentale di bestie feroci come Rudolf Hess, Julius Streicher, Karl Dönitz e, appunto, Göring, e anche se il processo di Norimberga è già stato raccontato dal cinema, ad esempio nel bellissimo Vincitori e vinti di Stanley Kramer, nessuno ha mai pensato di concentrarsi su Kelley e sulle sue valutazioni.

Come scrive Deadline, Douglas Kelley era giovane e ansioso di mostrare al mondo la sua bravura, ma quando conobbe il lato più cupo della Seconda Guerra Mondiale, comprese a quale livello di malvagità può arrivare la natura umana. Dopo il processo era intenzionato a condividere con il mondo intero la sua agghiacciante esperienza, onde evitare che cose tanto orribili potessero venir fatte di nuovo, ma i paesi colpiti dal conflitto volevano guardare avanti e dimenticare le atrocità appena vissute, così si convinsero, o meglio furono spinti a pensare, che il capitolo del male assoluto si fosse chiuso una volta per tutte. Inoltre il lavoro dello psichiatra venne oscurato dalle intromissioni del collega Gustave Gilbert, chiamato a valutare il suo operato e le sue opinioni. Douglas Kelley alla fine si suicidò con il cianuro di potassio, lo stesso veleno utilizzato da Göring prima di finire con il cappio intorno al collo.

James Vanderbilt ha fatto un lungo lavoro di ricerca prima di scrivere e girare il film, e di tuffarsi nel momento in cui l'Europa e il mondo intero videro per la prima volta filmati che mostravano tutto l'orrore dell'Olocausto. Solo a scriverne sentiamo un brivido lungo la schiena, lo stesso che proverà chi andrà a vedere Nuremberg. Il regista spera che il film attragga le giovani generazioni, per cui lo sterminio degli ebrei è un capitolo lontanissimo della nostra storia.