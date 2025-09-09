Nouvelle Vague, un nuovo trailer ufficiale di Netflix del film di Richard Linklater

News Cinema

In attesa di sapere quando Lucky Red e BIM porteranno nelle sale italiane il film del film di Richard Linklater sulla realizzazione di Fino all'ultimo respiro, ecco il trailer di Nouvelle Vague realizzato da Netflix, che lo distribuisce negli USA.

Se siete veri appassionati di cinema, e non solo gente che guarda cinecomic o film precotti che debuttano direttamente in streaming, starete sicuramente aspettando con trepidazione che Lucky Red e BIM - che lo distribuiscono sul territorio italiano - rendano nota la data d'uscita di Nouvelle Vague, il film che quel grande regista e cinefilo che risponde al nome di Richard Linklater ha dedicato a uno dei più grandi registi di sempre, Jean-Luc Godard, e alla realizzazione del suo formidabile film d'esordio, Fino all'ultimo respiro.

Nouvelle Vague ve l'abbiamo raccontato ampiamente qualche mese fa, ai tempi della sua presentazione in concorso al Festival di Cannes, con questa recensione e con questo video, ma anche noi non vediamo l'ora di poterlo rivedere nei cinema di casa nostra. Intanto, qui di seguito potete vedere il suo trailer ufficiale diffuso da Netflix, che lo distribuirà negli Stati Uniti con un'uscita in sala prevista per il 31 ottobre e con quella in streaming fissata per il 14 novembre. Chissà che anche Lucky Red e BIM non decidano di fissare l'uscita italiana nello stesso periodo, e chissà qualcuno avrà la brillante idea di proprre un double bill proprio con Fino all'ultimo respiro

Per i più distratti ricordiamo che Nouvelle Vague ripercorre genesi e lavorazione di quel capolavoro di Godard, mettendo sullo schermo lui, i suoi attori Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo, i membri della sua troupe, nonché amici e colleghi che rispondono ai nomi di Truffaut, Chabrol, Melville, e tanti altri ancora. Tutti interpretati da bravi attori estremamente somiglianti agli originalii, come potete verificare nel trailer qui di seguito.



