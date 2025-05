Nouvelle Vague: Netflix acquista il film di Richard Linklater su Fino all'ultimo respiro. Che direbbe Godard?

News Cinema

Il film di Richard Linklater Nouvelle Vague, che racconta la nascita del capolavoro di Jean-Luc Godard Fino all'ultimo respiro, è stato acquistato da Netfix. Per quanto tempo sarà nelle sale? Cosa penserebbe il regista francese se fosse ancora vivo?

Nouvelle Vague, che abbiamo visto tra i titoli del concorso del settantottesimo Festival di Cannes, è stato acquistato da Netflix, come conferma Variety. Il film di Richard Linklater che racconta la lavorazione di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, arriverà presto sulla piattaforma streaming, e ci domandiamo se sarà in sala per le due settimane canoniche o per un po’ di tempo in più. Sempre Variety fa notare che è curioso che un film che è un omaggio a uno dei capolavori della settima arte, realizzato da un regista che venerava il cinema ed era stato un celebre critico dei Cahiers du Cinéma, rischi di approdare quasi subito su schermi più piccoli, soprattutto dopo essere stato proiettato nella sala più maestosa del Palais des Festivals (di Cannes). E a proposito del festival francese, aggiungiamo che è un vero peccato che Nouvelle Vague non abbia vinto un premio, ad esempio, per la sceneggiatura, perché è davvero un gioiello, oltre che una straordinaria prova di attore da parte di Guillaume Marbeck, che fa la parte di Godard.

Nouvelle Vague e la Nouvelle Vague

Nouvelle Vague è un'incursione nella Francia di François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Eric Rohmer e Jean-Luc Godard, registi che fanno parte della cosiddetta Nouvelle Vague. Il movimento, nato sul finire degli anni '50, rivoluzionò il cinema francese con la sua "politica degli autori", che si opponeva al cosiddetto "Cinema di papà": moralistico, sterile e superato. I suoi fondatori venivano dai già citati Cahiers du Cinéma ed erano cinefili incalliti innamorati di Alfred Hitchcock e dei grandi registi americani. Il primo film della Nouvelle Vague fu Le beau Serge (1958), opera di debutto di Claude Chabrol, seguito, nel '59, da I 400 colpi, esordio di Truffaut. Godard girò Fino all’ultimo respiro nel 1960, sovvertendo più degli altri le regole e le convenzioni del linguaggio cinematografico. Il suo film, basato su un soggetto di François Truffaut, era interpretato da Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg, che dopo l'uscita in sala diventarono delle vere e proprie star.

Nouvelle Vague di Richard Linklater racconta le estenuanti riprese del film, con la Seberg spazientita per la mancanza di una vera e propria sceneggiatura e Belmondo sempre sorridente. Girato in bianco e nero, Nouvelle Vague ci riporta nella Parigi di più di 60 anni fa ed è una lettera d'amore alla giovinezza e alla libera creatività, oltre che a un cinema che, ahinoi, non esiste più.