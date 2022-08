Notte fantasma: in anteprima esclusiva una clip del film con Edoardo Pesce presentato al Festival di Venezia

News Cinema

Un poliziotto e un ragazzo nel corso di una Notte fantasma romana. Il terzo film diretto da Fulvio Risuleo, con Edoardo Pesce, sarà presentato a Venezia in Orizzonti Extra e arriverà al cinema con Vision Distribution. Ve ne mostriamo una prima clip in anteprima esclusiva.

Un sabato sera con gli amici come tanti. Così doveva andare per il diciassettene romano Tarek. Ma prima di raggiungerli, gli chiedono di comprare un po' di fumo. A quel punto un poliziotto lo intercetta e i due inizieranno un'avventura metropolitana, tutta in una Notte fantasma. Terzo lungometraggio per Fulvio Risuleo, classe 1991, che torna a dirigere Stefano Pesce dopo Il colpo del cane.

Notte fantasma verrà presentato al Festival di Venezia 2022, nella sezione Orizzonti Extra. Si tratta di una produzione Elsinore Film, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution in collaborazione con Sky . Il film è prodotto da Annamaria Morelli, Antonio Celsi, Mario Gianani, Lorenzo Gangarossa e distribuito da Vision Distribution