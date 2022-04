News Cinema

Notre-Dame in fiamme ma in salvo: video intervista con Jean-Jacques Annaud

di Mauro Donzelli 15 aprile 2022 6

In onda su Sky da stasera Notre-Dame in fiamme in occasione del terzo anniversario dell'incendio che ha tenuto col fiato sospeso in tutto il mondo. Ne abbiamo parlato in questa intervista video con il regista Jean-Jacques Annaud.