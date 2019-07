Notorious Pictures a Ciné 2019: "Elle Fanning, Sylvester Stallone e Guillermo Del Toro sono i nomi su cui puntare"

News Cinema

E nientemeno che la prima versione cinematografica dei giocattoli con cui siamo cresciuti, Playmobil - The Movie

Non sono pochi i film che valorizzano l'offerta di Notorious Pictures della stagione cinematografica entrante. Intanto è importante focalizzarsi su alcuni titoli per appronfondirli bene come dice Beniamino Placido, Direttore Divisione Theatrical Notorious Pictures, nell'intervista qui sotto. Teen Spirit, Rambo - Last Blood, Scary Stories to Tell in the Dark e Playmobil - The Movie compongono il poker d'assi della società di produzione e distribuzione italiana. E si comincia proprio con Elle Fanning che insieme al regista Max Minghella, sarà al Giffoni Film Festival tra un paio di settimane per presentare proprio Teen Spirit (nei cinema dal 29 agosto).