Nosferatu: A Symphony of Horror, il trailer dell'altro film sul vampiro con protagonista Doug Jones

Non ci sarà solo il Nosferatu di Robert Eggers ad allietarci il prossimo 1 gennaio, ma anche Nosferatu: A Simphony of Horror, che arriverà su Apple tv con Doug Jones protagonista. Ecco il trailer.

Si deve alle bizzarre tempistiche del cinema il fatto che stiano per arrivare sullo schermo ben due film dedicati a Nosferatu, rilettura del classico Nosferatu il vampiro di Murnau, del 1922, che altro non era se non una trasposizione apocrifa e non autorizzata di Dracula di Bram Stoker (con conseguenti guai giudiziari a causa della denuncia della vedova dello scrittore). Questa versione è stata già riportata al cinema, a colori, nello splendido Nosferatu, Il principe della notte di Werner Herzog con Klaus Kinski (anno 1979) e il primo gennaio 2025 vedremo la versione di Robert Eggers, di cui vi abbiamo già abbondantemente parlato. Oltre a questo, però, c'è anche Nosferatu: A Symphony of Horror di David Lee Fisher, annunciato addirittura nel 2016, di cui siamo in grado di mostrarvi il primo trailer. Protagonista, nel ruolo del vampiro, Doug Jones, che pur come al solito sotto una maschera avrà l'occasione di mostrare le sue doti di attore.

Nosferatu: A Symphony of Horror, di che film si tratta

In America Nosferatu: A Symphony of Horror sarà disponibile dal 18 ottobre su Apple Tv e viene descritto come "una riproduzione scena per scena del film muto originale, ma - ovviamente - con un nuovo cast e un utilizzo abbondante del green screen. Si tratta di un film omaggio all'originale, indipendente, che non ha chance o ambizioni di competere con riletture più costose. Interessante il ruolo protagonista offerto a Doug Jones, interprete sul grande schermo di molti dei nostri mostri preferiti, come potete leggere qua sotto. Gli altri membri del cast ci sono assolutamente ignoti.