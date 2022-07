Nope, negli USA un record speciale dall'inizio della pandemia

News Cinema

Nope, appena uscito negli Usa, ha stabilito un piccolo ma significativo record dall'inizio della pandemia e delle sue conseguenze sui botteghini mondiali. Nelle nostre sale dall'11 agosto.

Nope di Jordan Peele è appena uscito negli Stati Uniti e ha incassato 44 milioni di dollari in un solo weekend, registrando un record particolare, ma facendo allo stesso tempo scattare paragoni con le precedenti opere del regista, passato da attore comico ad apprezzato autore horror. Guardiamo un po' i numeri di questo debutto, con l'aiuto di Boxofficemojo, nell'attesa dell'uscita italiana collocata l'11 agosto. Leggi anche Nope, Jordan Peele "miglior regista di horror di tutti i tempi", ma lui calma il fan scatenato

Nope, migliore partenza originale al botteghino, dall'inizio della pandemia