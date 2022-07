Nope: Jordan Peele condivide la sigla di Gordy's Home, il telefilm nel film

News Cinema

Uno degli elementi più interessanti di Nope è la storia del personaggio di Steven Yeun, ex attore bambino, protagonista di un telefilm anni Novanta intitolato Gordy's Home. Per il film, Jordan Peele ha fatto ricreare la sigla dello show.

Cresce l'attesa per l'uscita italiana, l'11 agosto, di Nope, il nuovo sorprendente film di Jordan Peele. Non vi raccontiamo niente sulla trama per non rovinarvi la sorpresa (possiamo solo dirvi che le vostre aspettative, qualunque esse siano, probabilmente verranno ribaltate), ma, come consuetudine del regista americano, vi basti sapere che dentro c'è veramente di tutto. Tra gli attori protagonisti, oltre a Keke Palmer, Daniel Kaluuya, Brandon Perea e Michael Wincott, c'è anche Steven Yeun, che ha un ruolo importante per la trama, legata insieme proprio dalla storia del personaggio che interpreta, un ex attore bambino, famoso per un film, Kid Sheriff, e per un telefilm degli anni Novanta, Gordy's Home, interpretato assieme a uno scimpanzé. Proprio durante una puntata di questo show è successa una cosa terribile, che riverbera per tutto il film. Anzi, è proprio così che si apre Nope.

In un film in cui NULLA è lasciato al caso, le atmosfere della sitcom famigliare con le risate registrate sono ricreate alla perfezione, inclusa la sigla d'inizio di Gordy's Home. Jordan Peele l'ha condivisa su Twitter e noi ve la proponiamo qua sotto.