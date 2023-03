Non solo James Bond: i migliori film in streaming interpretati da Daniel Craig

News Cinema

L'attore che compie oggi 55 anni ha lavorato con molti dei migliori registi di oggi, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio.

Facciamo oggi gli auguri di buon compleanno - 55 candeline spente - all’ormai ex-James Bond Daniel Craig, colui che ha regalato al franchise di 007 enormi successi di pubblico e in un paio di casi anche di critica. Ma relegare Craig soltanto nelle vesti eleganti dell’agente segreto sarebbe estremamente riduttivo, come dimostrano i prossimi cinque film in streaming e i registi con cui ha fino a oggi collaborato. Eccovi dunque il meglio della filmografia di Daniel Craig, abbiamo escluso dalla cinquina Skyfall ma si tratta comunque di un film molto riuscito. Buona lettura.

Era mio padre (2002)

L’incontro con Sam Mendes, che poi lo dirigerà in Skyfall e Spectre, vede un Craig motore della vicenda e supercattivo figlio del boss criminale Paul Newman. Una prova maiuscola per un film bellissimo e sottovalutato. Tom Hanks conduce Era mio padre dentro un universo autunnale e simbolico, con almeno un paio di sequenze da storia del cinema. Oscar per la fotografia, nel cast anche Jude Law. Tratto da una Graphic Novel. Da rivedere ogni volta. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Munich (2005)

Steven Spielberg vuole Craig accanto al protagonista Eric Bana nel suo film forse più pessimista, sicuramente il più livido a livello psicologico. Ma la messa in scena di Munich è un’opera d’arte impressionante, una discesa nel limbo in cui le spie protagoniste si muovono per ottenere vendetta. Lungometraggio magnifico e terrificante. Nomination all’Oscar per film, regia e sceneggiatura. Uno Spielberg dei migliori di sempre, senza esitazioni. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Casino Royale (2006)

L’entrata nell’universo di James Bond non poteva avvenire in maniera migliore. La sequenza che apre Casino Royale è cinema frenetico e spettacolare, il resto del film un melodramma di rara efficacia che vede ottimi rincalzi Eva Green e un malefico Mads Mikkelsen. Martin Campbell costruisce un film adrenalinico e messo in scena con eleganza, e il pubblico risponde alla grande. E il successo è strameritato. Uno dei migliori dell’intera saga, di sicuro nella Top 5. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Millennium - Uomini che odiano le donne (2012)

Altro thriller del tutto diverso per Craig: la versione americana di Millennium - Uomini che odiano le donne diretta da David Fincher è un concentrato di grande messa in scena - sfruttate benissimo le ambientazioni - per una storia morbosa e ottimamente scritta. Rooney Mara nel ruolo di Lisbeth Salander è da nomination all’Oscar, il film funziona veramente bene e lascia il pubblico con un senso di marcio sorprendente per questo tipo di prodotto mainstream. Lo raccomandiamo caldamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

La truffa dei Logan (2017)

La partecipazione ispirata e istrionica all’heist-movie diretto da Steven Soderbergh garantisce a Craig di poter esprimere la sua versatilità. Notevole performance che si accompagna a quelle di Channing Tatum, Adam Driver e Riley Keough. La truffa dei Logan è uno dei film migliori dell’autore da anni a questa parte, una commedia piena di ottimi momenti, buone interpretazioni e un finale intelligente. Un film gustoso per evasione e intrattenimento di lusso. Spassoso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.