Non solo icona e sex-symbol: alcuni dei migliori film in streaming interpretati da Richard Gere

Il protagonista di American Gigolo e Pretty Woman compie oggi 73 anni. Celebriamo la sua carriera con cinque titoli in streaming.

La carriera di Richard Gere ha subito una svolta probabilmente totale quando American Gigolo lo ha imposto come sex-symbol e icona di stile. Un’esplosione che lo ha certamente reso una star di livello assoluto, ma che in qualche modo ha anche “tarpato le ali” all'attore stesso, relegato in un ruolo che ha fin troppo spesso offuscato poi le sue qualità di interprete, la sua versatilità e soprattutto la volontà di confrontarsi con generi, toni e tipi di cinema anche molto diversi tra loro. I cinque film in streaming selezionati per rendere omaggio all'artista che compie oggi 73 anni rappresentano solo una parte della carriera di Gere, il quale negli anni ha realizzato altri successi e film di culto quali ad esempio Cotton Club di Francis Ford Coppola, I’m Not There di Todd Haynes, L’amore infedele di Adrian Lyne o Chicago di Rob Marshall, vincitore dell’Oscar 2002 come miglior film. Ecco dunque il meglio di una filmografia preziosa e originale, che testimonia il valore di un attore che va ben oltre il successo di cassetta. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Richard Gere

I giorni del cielo

American Gigolo

Ufficiale e gentiluomo

Pretty Woman

Brooklyn’s Finest

I giorni del cielo (1978)

Dopo l’esordio de La rabbia giovane, il film di culto che impone definitivamente Terrence Malick. Richard Gere è protagonista insieme a Sam Shepard e Brooke Adams di un melodramma romantico e visivamente portentoso, che regala uno strameritato Oscar per la fotografia al grande Nestor Almendros. Atmosfere rarefatte, paesaggi sterminati e poetici che fanno de I giorni del cielo un’opera capace di insediarsi nell’immaginario cinefilo del decennio. Primo enorme successo di critica per Gere. Inizia il suo percorso dentro il cinema d’autore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

American Gigolo (1980)

Il capolavoro che cambia radicalmente la carriera di Richard Gere, oltre la forma filmica raffinata e corposa, rappresenta una dissertazione profonda e complessa sull’american way of life, un discorso sul successo personale che non si riflette mai nel benessere della comunità di appartenenza. Paul Schrader dirige American Gigolo come una parabola morale magnificamente strutturata, una discesa all’inferno tanto leccata quanto inarrestabile. Momenti di culto per un film fin troppo sottovalutato in fin dei conti. si tratta davvero di grande cinema d’autore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

Ufficiale e gentiluomo (1982)

Altro enorme successo di critica e pubblico per Gere, che questa volta affronta il melodramma più esplicito grazie alla regia sapiente di Taylor Hackford. Ufficiale e gentiluomo lo mette di fronte alle prove superbe della co-protagonista Debra Winger e di un Louis Gossett Jr. capace di arrivare all’Oscar come miglior attore non protagonista. La sfida umana e psicologica tra il cadetto e il suo istruttore è una delle cose migliori prodotte dal cinema americano di quel decennio. Film potente. Disponibile su CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Pretty Woman (1990)

Ancora uno straordinario successo di pubblico per una trasposizione moderna e irriverente della fiaba di Cenerentola. Garry Marshall ha l’intuizione geniale di affiancare un Gere al meglio del suo charme con una Julia Roberts frizzante, scatenata e dalla presenza scenica inaudita. Sono loro a fare di Pretty Woman uno dei film maggiormente amati della storia del cinema, una commedia romantica per tutte le generazioni. L'affiatamento tra i due attori conici è indubbio, e verrà riproposto con altrettanto successo qualche anno dopo grazie a Se scappi ti sposo. Ma questo rimane il film di culto D.O.C. Senz’ombra di dubbio. Disponibile su Disney +.

Brooklyn’s Finest (2009)

Chiudiamo con uno dei lungometraggi meno conosciuti della carriera di Richard Gere, ma sicuramente uno dei più intensi e riusciti. Diretto da un Antoine Fuqua potente e preciso, Brooklyn’s Finest è un dramma criminale livido e disperato, che immerge i personaggi in ambientazioni realistiche e in un senso di predestinazione impressionanti. Ethan Hawke, Don Cheadle, Wesley Snipes, Lili Taylor e molti altri attori compongono il cast stellare di un’opera durissima, asfissiante e impossibile da dimenticare. Cinema di genere al suo meglio talmente personale da diventare cinema d’autore. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video, NOW.