Non riattaccare: Claudio Santamaria e Barbara Ronchi sul set del nuovo film di Manfredi Lucibello

Sono iniziate le riprese del nuovo film di Manfredi Lucibello. Si intitola Non riattaccare e ha nel cast Claudio Santamaria e Barbara Ronchi.

Dopo l'esordio nel lungometraggio con Tutte le mie notti, del 2018, il regista Manfredi Lucibello è di nuovo sul set per il suo secondo film, Non riattaccare, che ha per protagonisti Barbara Ronchi e Claudio Santamaria ed è unaproduzione Mompracem con Rai Cinema, in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures, prodotta da Carlo Macchitella, i Manetti Bros. e Pier Giorgio Bellocchio.

Non riattaccare: la trama

Dopo Tutte le mie notti, presentato nel 2018 ad Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma, per il quale Benedetta Porcaroli si è aggiudicata il Premio Guglielmo Biraghi come giovane rivelazione dell’anno ai Nastri D’Argento, e il documentario Bice Lazzari – Il ritmo e l’ossessione, presentato quest’anno alla Festa del Cinema di Roma, Lucibello torna dietro la macchina da presa per un nuovo thriller dalle tinte notturne. Non riattaccare è scritto dallo stesso Manfredi Lucibello con Jacopo Del Giudice, con le musiche originali composte da Motta. Questa la trama:

È una delle tante notti anonime della quarantena quando il telefono di Irene (Barbara Ronchi) squilla. È Pietro (Claudio Santamaria) il suo ex compagno. Irene non lo sente da mesi, da quando la loro storia è finita, tentenna, ma alla fine decide di rispondere. Pietro è fuori di sé e le sue parole confuse lasciano presagire un atto disperato. A Irene non resta che mettersi in viaggio, in una città spettrale, senza mai riattaccare, con la speranza di raggiungerlo in tempo.