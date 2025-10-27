Non essere cattivo torna oggi al cinema e per l'occasione Gipi rende omaggio al film di Claudio Caligari con un disegno

News Cinema

Dal 27 al 29 ottobre Non essere cattivo di Claudio Caligari è di nuovo al cinema e il fumettista Gipi gli dedica un disegno in cui si vedono i personaggi di Luca Marinelli e Alessandro Borghi sulla spiaggia di Ostia.

Oggi, lunedì 27 ottobre, torna nelle sale cinematografiche Non essere cattivo. L'ultimo film di Claudio Caligari, di cui in questo 2025 ricorre il ventennale, resterà in cartellone anche domani e dopodomani, distribuito da Adler Entertainment.

La scorsa settimana Non essere cattivo è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 e ad accompagnarlo all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sono stati i due protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi insieme alle attrici Silvia D'Amico e Roberta Mattei e al produttore Valerio Mastandrea. Per ognuno di loro il film ha rappresentato una tappa importante sul piano umano e professionale, determinando moltissime scelte future.

Presentato fuori concorso alla 72ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film che chiude la trilogia inaugurata da Amore tossico e proseguita con L'odore della notte e raccontava la storia dei due ragazzi di borgata nonché amici per la pelle Cesare e Vittorio, che vivevano spacciando droga e procurandosi il denaro con altri affari illeciti. Un giorno uno si ravvedeva, si disintossicava e cominciava a lavorare, mentre l'altro, nonostante gli sforzi , ritornava alle vecchie abitudini.

Leggi anche Non essere cattivo 10 anni dopo: Alessandro Borghi, Luca Marinelli e Valerio Mastandrea ricordano il film di Claudio Caligari

Non essere cattivo: il disegno di Gipi in ricordo del film di Claudio Caligari

Per festeggiare il ritorno al cinema di Non essere cattivo, il fumettista e regista Gipi ha disegnato un poster, in cui si vedono Vittorio (più vicino) e Cesare (in lontananza), in riva al mare di Ostia, sul litorale laziale. Insieme al manifesto vi riproponiamo il trailer ufficiale per il decimo anniversario del film.