Non essere cattivo 10 anni dopo: Alessandro Borghi, Luca Marinelli e Valerio Mastandrea ricordano il film di Claudio Caligari

Prima di riconquistare la sale il 27, 28 e 29 ottobre, Non essere cattivo di Claudio Caligari, che compie 10 anni, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, dove Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi e Luca Marinelli hanno ricordato il film e il regista.

Ci sono film che si rammentano più di altri, che rimangono impressi perché, come una matrioska, contengono, oltre alla storia che raccontano, tante piccole storie: di amicizie fraterne, di luoghi della memoria, di personaggi che ricordano altri personaggi, di visioni comuni sul cinema e persino sulla vita. Si contano sulla punta delle dita questi film, e quando capita di riguardarli, l'impressione è che descrivano perfettamente il nostro presente anche se sono usciti diverso tempo fa. Non essere cattivo appartiene senza dubbio a questa eletta schiera, e il fatto che sia stato l'ultima fatica di un regista rigoroso, sincero e consapevole del valore morale della sua arte come Claudio Caligari lo rende ancora più speciale. In occasione del suo decimo anniversario, Adler Entertainment ha deciso di riportarlo nelle sale italiane il 27, 28 e 29 ottobre, dopo un breve passaggio alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. E proprio alla Festa del Cinema di Roma abbiamo avuto l'occasione di rivederlo e soprattutto di partecipare a un incontro ristretto con il cast principale e con l'uomo che lo ha prodotto. Parliamo di Valerio Mastandrea, già diretto da Caligari ne L'odore della notte.

Dal 2005 a oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti, e Mastandrea ha firmato due film da regista. Luca Marinelli e Alessandro Borghi hanno avuto una carriera folgorante e sono diventati gli attori italiani forse più cari al pubblico, ma chissà come sarebbe stata la loro vita artistica senza Non essere cattivo. Loro stessi lo hanno ammesso con sincerità e, in poco meno di 45 minuti, ci hanno parlato di quel set e di una collaborazione che ha influenzato fortemente le loro scelte artistiche. A prendere subito la parola è stato Valerio Mastandrea, che ha parlato della prima volta in cui si è imbattuto in Claudio Caligari: "L'ho incontrato in occasione del mio provino per L'odore della notte. Conoscevo Amore tossico, che avevo visto non per intero ma a pezzi quando lo trasmettevano in televisione, quindi ero convinto che avrei incontrato uno di Ostia, magari con un passato da tossicodipendente. Invece ho incontrato Claudio, che veniva da Arona, sul Lago Maggiore, e aveva un aplomb e una grande austerità non soltanto intellettuale ma estetica che colpirono molto. Era già la seconda volta che prendevo una sòla del genere, nel senso che la mia visione di un film veniva completamente capovolta. Mi era successo con Carlo Mazzacurati per Un'altra vita, che ritengo uno dei film su Roma più belli della fine degli anni '90. Non so perché, ma mi ero convinto che Mazzacurati fosse uno della Tuscolana, perché per me un mondo poteva essere raccontato al cinema soltanto da chi ne faceva parte. Poi però, proprio attraverso Carlo, che era di Padova, e Claudio, che veniva da Arona, ho capito che si poteva fare cinema anche parlando di cose che non si conoscono ma che però vanno studiate. Ho incontrato Caligari agli studi della Sorpasso Film che erano in Piazza Mazzini a Roma. Non credo di aver fatto un provino, non ne sono sicuro. In ogni modo venni preso, e il resto è storia".

Per Alessandro Borghi e Luca Marinelli l'incontro con Claudio Caligari fu ancora più emozionante, e se il secondo tenne bene a mente il suggerimento di Mastandrea: "Nun je di’ che sei de’ Prati", il primo era quasi più intimorito da Mastandrea che da Caligari e, avendo recitato soltanto in Suburra di Stefano Sollima, non sapeva bene come gestire emotivamente i provini che fece: “Non avevo giocato abbastanza al gioco dell'attore per capire in che cosa consistesse esattamente, e quindi pensai: se va bene, va bene, se va male va bene lo stesso. Faccio quello che posso fare, e tra l'altro non so neanche se lo so fare. Claudio era di poche parole. Credo che, nel periodo di tempo che abbiamo avuto l'occasione di passare insieme, mi abbia detto forse 12 cose, e ognuna di queste cose me la ricordo perfettamente e ha avuto su di me un impatto molto molto forte e molto determinante per le scelte che ho fatto negli anni seguenti".

Alessandro Borghi non ha rivelato ciò che Claudio Caligari gli ha detto durante la lavorazione del film, ma ha voluto aggiungere: "Attraverso quello che Claudio mi ha detto, ho capito che la sua prima necessità era raccontare delle storie. Il resto veniva dopo: ad esempio i numeri, le necessità del pubblico. Per lui era importante avere qualcosa da dire ed essere sicuro di riuscire a trasmettere il messaggio contenuto nella sua narrazione. Luca ed io, alle 2 di notte, ci guardavamo e dicevamo: 'Andiamo a fargli questa domanda'. Lui ascoltava e rispondeva dopo due minuti con 3 parole. Noi tornavamo indietro e ci pensavamo per una settimana. Claudio Caligari era una persona estremamente specifica e che aveva la tendenza a sfidarti, a vedere fino a che punto avessi la consapevolezza di un certo tipo di materia. Ricordo bene l’ultimo giorno di riprese. Giravamo in un cimitero e sembrava quasi che Claudio non volesse finire il film, perché si era chiuso dentro al suo camper e non voleva uscire. Dopo un po’ è uscito e rammento che gli volevo dire tantissime cose, ma non ho trovato né il modo né il coraggio di dirgli nulla se non: 'Grazie Maestro, questo film è stato un grande regalo'. Lui, che era visibilmente emozionato, ha risposto soltanto: 'Anche per me' e ha impiegato 2 minuti per dirlo. Claudio era fatto così: non ti dava una seconda possibilità di capire ciò che intendeva dire. Claudio mi ha insegnato l'importanza del cinema, del rigore del cinema, dell'identità, del fatto di voler essere ciò che realmente si è invece di provare a essere qualcos'altro".

Essendo stato legato a Claudio Caligari da una grande amicizia, Valerio Mastandrea ha voluto aggiungere qualcosa sul regista: "Claudio rimane per me una persona normale. Le sue fragilità erano evidenti e gli hanno impedito di combattere per il suo cinema, perché a volte si sentiva solo. Purtroppo questo è un mondo in cui se tu hai un'autonomia, un'indipendenza e una visione di ciò che vuoi fare che non corrisponde a quella degli altri, devi lottare, e devi avere gente che lotta con te, perché da solo non ce la fai, anche per questo gli sono stato accanto. Claudio aveva una profonda sensibilità. Pensate al finale di Non essere cattivo, quando c'è quel primo piano di un ragazzino di 1 anno. Lui, mentre giravamo, disse una cosa anti-autoriale, anti-rigore: 'Qui devono piangere tutti: l'ingegnere e l'analfabeta, perché la verità era che Claudio desiderava fare un cinema largo, quindi non è vero che voleva fare cinema solo per sé stesso. Lui voleva fare il cinema. Punto, e per lui il cinema significava essere autori radicali su delle cose, ma anche arrivare a emozionare".

Luca Marinelli ha ricordato a noi giornalisti che il 2015 è stato l’anno non soltanto di Non essere cattivo ma anche di Lo chiamavano Jeeg Robot, due film che all’inizio nessuno voleva produrre e rappresentavano in cinema coraggioso nel senso di “fatto con il cuore”. L’attore ha infine riconosciuto l’importanza del legame che univa tutta la squadra che ha realizzato Non essere cattivo, in particolare gli interpreti, fra cui ricordiamo Silvia d’Amico e Roberta Mattei: “Si è formata una banda, gruppo di persone che vedeva il mondo esattamente nella stessa maniera. La banda è diventata poi una banda di amici, e questo ha fortemente aiutato il film. Non essere cattivo è un film che dura da 10 anni, e adesso è impressionante essere qui, perché in questi luoghi di solito si fa promozione, non si ricorda un film uscito già da tempo. È la prima volta che mi capita ed è bellissimo. Sono contento che Alessandro sia riuscito a ringraziare Claudio per questo film. Io volevo andare con lui a piantare a Ostia una piantina di basilico che avevo a casa invece di buttarla. Gli ho detto: andiamo a piantarla dove c’è il monumento a Pasolini e lui ha risposto: “Sì, andiamo”, e poi non l’ho più visto, però so che lui ha percepito l’amicizia che legava questa banda, e mi piace pensare che ciò lo abbia reso felice”.