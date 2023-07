Noi anni luce: il road movie dolceamaro ha ricevuto il patrocinio di AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie

News Cinema

In uscita il 27 luglio con Notorious Pictures, il cancer movie Noi anni luce, che è anche un road movie ed è interpretato da Rocco Fasano e Carolina Sala, ha avuto il patrocinio di AIL, l'Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

Il teen-drama Noi anni luce, che arriverà in sala il 27 luglio, ma che avrà la sua anteprima italiana il 23 al Giffoni Film Festival, ha ricevuto il patrocinio di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. Il film, targato Notorious Pictures, racconta infatti la storia di Elsa, una ragazza di 17 anni che scopre all'improvviso di essere malata di leucemia e che potrà salvarsi soltanto grazie a un trapianto di midollo. Il presidente Nazionale di AIL Giuseppe Toro ha spiegato il motivo della scelta dell'associazione:

Siamo lieti di patrocinare Noi anni luce, un film delicato e profondo che contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro i tumori del sangue, alla promozione della cultura del dono e della donazione del midollo osseo in particolare tra i giovani, un gesto di fondamentale importanza per garantire le terapie per i malati ematologici e le regolari attività ospedaliere. È essenziale agevolare i percorsi che portano i ragazzi a essere cittadini attivi e coscienti dei bisogni del prossimo.

Cosa bisogna sapere su Noi anni luce

I protagonisti di Noi anni luce sono Carolina Sala (Elsa) e Rocco Fasano, che fa la parte di un ragazzo anche lui affetto da leucemia ma apparentemente sulla via della guarigione. Il nome del personaggio è Edo e il suo interprete è diventato famoso grazie alla seconda stagione di Skam Italia. Nel suo curriculum anche Non mi uccidere di Andrea De Sica.

Nel ruolo dei genitori di Elsa troviamo Caterina Guzzanti e Fabio Troiano. A impersonare invece Mila, la giovane che i due protagonisti incontreranno durante il loro viaggio, è la celebre cantante Laila Al Habash, arrivata al successo con il singolo indie-pop di culto Come quella volta. Nel cast anche: la giovane Adalgisa Manfrida (che ha recitato nella serie Netflix Luna nera), nei panni dell’infermiera Carla, e Daniele Parisi (visto in Skam Italia e nel film Orecchie), che interpreta il medico.

Il regista di Noi anni luce è Tiziano Russo, altra eredità di Skam Italia. Il soggetto è di Isabella Aguilar, Guglielmo Marchetti e Federico Sperindei, e la sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Aguilar e da Serena Tateo. La fonte di ispirazione è il film Matching Jack, diretto da Nadia Tass e tratto dalla sceneggiatura di Lynne Renew e David Parker.

Il trailer di Noi Anni Luce

Ma torniamo alla trama di Noi anni luce, che giustifica il genere di appartenenza, e cioè il road movie. Elsa scopre che l'unico che potrebbe donarle il midollo è il suo vero padre che non ha mai conosciuto. così intraprende un viaggio alla ricerca dell'uomo insieme a Edo, con il quale non sembra avere molto in comune. Ecco il trailer del film.