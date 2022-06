Nixed: Nixon a caccia dell'assassino di JFK nel trailer del film d'animazione

News Cinema

Si intitola Nixed un film d'animazione che dobbiamo al regista Michael Davis e che immagina Nixon alle prese con il mistero dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Oggi è arrivato il trailer, che ci mostra qualcosa di molto interessante.

Michael Davis, che è il regista dell'action con Clive Owen e Monica Bellucci Shoot 'Em Up, ha diretto un film d'animazione di cui è particolarmente soddisfatto e che vede protagonista una delle figure più ambigue e luciferine della storia politica statunitense: Richard Nixon. L'uomo che fu presidente degli Stati Uniti dal 1969 al 1974 diventa cartone animato in Nixed, che verrà presentato in anteprima all'Annency International Animation Film Festival e di cui è appena stato diffuso il trailer.

Nixed: la trama e l'entusiasmo del regista

La cosa interessante di Nixed è che Michael Davis non solo lo ha diretto e ne ha scritto la sceneggiatura, ma si è anche occupato dell'animazione, impiegando quattro anni a portare a termine la sua opera. Il film è un mistery, incentrato sul tentativo, da parte di Nixon, di indagare sull'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. Il regista ha messo il cuore nel progetto e in proposito ha dichiarato:

Gli ultimi anni sono stati il periodo migliore della mia vita. Fare Nixed è stata l'esperienza cinematografica autoriale per eccellenza per me. Avevo una sola persona a cui rendere conto: il mio finanziatore. Per il resto avevo il controllo totale - della sceneggiatura, della regia, della produzione e dell'animazione. Ho imparato a usare Maya e mi sono occupato interamente della Computer Grafica, oltre imparare ad utilizzare Final Cut Pro e Pro Tools. Ho montato il film e ho pensato anche del sonoro.

Ecco la sinossi ufficiale di Nixed:

Richard Nixon risolve il mistero del vero assassino di John F. Kennedy in un film d'animazione politico per adulti che narra i celebri avvenimenti storici degli anni che vanno dal 1958 al 1994, mescolando verità e finzione. Tricky Dick è convinto che lo stesso governo nell'ombra che uccise JFK stia ora cercando di eliminare anche lui. Nixon indaga a modo suo fra molteplici sospetti e teorie nel tentativo di risolvere il mistero dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy per salvare la propria vita e il paese. La CIA, la mafia, i petrolieri texani, i cubani anti Castro, i russi, i nemici dei diritti civili, Lyndon Baines Johnson, J. Edgar Hoover e Lee Harvey Oswald sono tutti sospettati.

Il trailer di Nixed

Il trailer di Nixed è molto interessante, innanzitutto perché Michael Davis si diverte a mescolare una pluralità di stili, muovendosi fra naturalismo e caricature: quelle di celebri personaggi politici, per esempio. Il film fa riferimento a un periodo piuttosto buio della politica e della storia d'America e sembra che Michael Davis sia stato influenzato, nel suo racconto di un uomo e di una nazione, dalle vignette di Herblock nel periodo dello scandalo del Watergate.