Nina: oggi ad Alice della città si parla di genitori di bambini disabili nel corto con Anna Ferzetti e Lorenzo Lavia

Oggi, alle 18:00 presso l'Auditorium Conciliazione, verrà presentato il cortometraggio Nina di Anna Mattioli, che racconta di una mamma di una bambina portatrice di disabilità e fa parte della selezione di Alice nella Città.

Passa oggi ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, il cortometraggio Nina di Anna Mattioli,, che fa parte della sezione Onde Corte. Si tratta di un piccolo film molto importante, perché parla di una famiglia che si trova a far fronte alle esigenze di una bambina portatrice di disabilità. È un argomento delicato, che il corto affronta senza la retorica che spesso caratterizza storie di questo genere, che trattato i genitori alla stregua di guerrieri o comunque eroi.

Nina è interpretato da Anna Ferzetti, Lorenzo Lavia, Pietro Sparvoli, Elisa Gamboni, Erika D'Ambrosio. Distribuito da Premiere Film, è prodotto da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production e Angelisa Castronovo per Wellsee, in collaborazione con Mirari Vos e Garage Zeami con il sostegno del MiC Ministero della Cultura e Nuovo Imaie.

Di cosa parla Nina? Ecco la trama ufficiale del cortometraggio:

Il film racconta la storia di Emanuela (Anna Ferzetti) che - per accompagnare il figlio maggiore Giacomo (Pietro Sparvoli) ad un raduno calcistico - è costretta a lasciare la figlia piccola Nina (Elisa Gamboni per la prima volta sullo schermo) in una struttura specializzata. Nina è nata con la sindrome di down.

Appare da subito chiaro come la gestione di un adolescente e di una bambina con disabilità sia piuttosto impegnativa, peraltro per una madre che lavora e che è separata dal marito.

Saranno l'incontro tra Emanuela ed il responsabile della struttura, Marco (Lorenzo Lavia) e l’improvviso temporale che costringerà tutti a soggiornare nel centro per ventiquattro ore, che spingeranno Emanuela a ridimensionare le sue ansie nella gestione della sua vita .

Lo scambio umano che avviene tra Emanuela e Marco, permette ai protagonisti di lasciarsi andare, di raccontare e raccontarci le loro storie mettendoci di fronte alla durezza della vita, ma anche alla sua straordinaria bellezza.

Nina sarà proiettato oggi alle 18.00 presso l’Auditorium Conciliazione di Roma.