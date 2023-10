Night Swim: il trailer ufficiale del nuovo thriller sovrannaturale prodotto da James Wan & Jason Blum

News Cinema

Pensavate che le piscine fossero luoghi sicuri? Beh, sbagliavate. Ecco il prima trailer ufficiale di Night Swim.

Tra i produttori ci sono James Wan e Jason Blum. Sceneggiatore e regista è Bryce McGuire, che si è basato su un suo cortometraggio del 2014 realizzato insieme a Rod Blackhurst. Il film di cui stiamo parlando è Night Swim, thriller sovrannaturale che vede protagonisti Wyatt Russel, Kerry Condon, Amélie Hoeferle e Gavin Warren. Un film che promette di far diventare le acque finora considerate placide e sicure di una piscina minacciose e pericolose come i mari più profondi. O, forse, come le case più infestate.

Questa, infatti, è la trama di Night Swim:

"Night Swim" vede protagonista Wyatt Russell nel ruolo di Ray Waller, un ex giocatore di baseball della Major League costretto al ritiro anticipato da una malattia degenerativa, che si trasferisce in una nuova casa con la preoccupata moglie Eve (la candidata all'Oscar® Kerry Condon), la figlia adolescente Izzy (Amélie Hoeferle) e il giovane figlio Elliot (Gavin Warren). Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare da professionista, Ray convince Eve che la lucente piscina del cortile della nuova casa sarà un divertimento per i bambini e una terapia fisica per lui. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza maligna che trascinerà la famiglia nel baratro di un terrore ineluttabile.

Night Swim debutterà nelle sale americane il 5 gennaio, e arriverà prossimamente anche nei cinema italiani. Questo è il suo primo trailer ufficiale: