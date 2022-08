Nido di Vipere, una clip italiana in anteprima esclusiva del thriller coreano in uscita il 15 settembre

News Cinema

Possiamo mostrarvi oggi, in anteprima esclusiva, una scena in italiano di Nido di vipere, il thriller coreano di Kim Yong-Hoon, nelle sale dal 15 settembre con Officine UBU.

Nido di vipere è il thriller sudcoreano che Officine UBU porterà nelle nostre sale il 15 settembre: possiamo mostrarvi una clip in italiano, in anteprima esclusiva di questo noir diretto da Yong-hoon Kim, dove tutto ruota sul ritrovamento di una valigetta, una scena che potete guardare qui in basso. Ma chi sono i protagonisti di questa vicenda?



Nido di Vipere: Una Clip ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Nido di vipere, la trama e il trailer italiano del noir sudcoreano