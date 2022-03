Nicole Kidman agli Oscar: quella foto non è la sua reazione allo schiaffo di Will Smith

News Cinema

Diventata subito meme, la foto di Nicole Kidman agli Oscar che reagisce allo schiaffone di Will Smith a Chris Rock non è stata scattata in quel momento. In poche parole, è un fake. E noi vi diciamo perché.

Abbiamo visto tutti, e sicuramente riso, la foto di Nicole Kidman col volto stravolto dalla sorpresa, in una posa scomposta, mentre si dice che reagisce allo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock nella serata degli Oscar e che è immediatamente diventata un meme popolarissimo. Bene, oggi si scopre (anzi, lo scopre il sito Vulture) che non è esattamente così.

La foto di Nicole Kidman è stata scattata in un altro momento

Anche se l'espressione di Nicole Kidman ci sembrava (e resta) perfetta come commento dell'increscioso siparietto tra Will Smith e Chris Rock durante la serata degli Oscar 2022, in realtà la foto è stata scattata prima, anzi è stata pubblicata da Getty Images ore prima di quell'evento, durante l'ora che ha preceduto la diretta e in cui sono stati consegnati i premi "tecnici" esclusi dalla cerimonia live. E circolava già in rete 26 minuti prima dell'inizio della cerimonia vera e propria. Ora resta la curiosità di capire cosa avesse suscitato quella reazione in Nicole Kidman, e noi siamo in grado di dirvelo.

Perché Nicole Kidman è così eccitata? Risponde il fotografo che ha scattato la foto

Il fotografo che ha immortalato Nicole Kidman in una posa decisamente insolita si chiama Myung Chung e lavora per il Los Angeles Times. Alla domanda in proposito di Vulture ha risposto:

Sì, la foto di Nicole Kidman è stata scattata durante la parte non ripresa dalle telecamere. A quanto pare era felice nell'aver visto Jessica Chastain dall'altra parte della stanza. Ha allungato le braccia e l'ha salutata con entrambe le mani. Poco dopo, Chastain si è avvicinata per salutare Kidman e suo marito Keith Urban.

Che dire? Fa piacere che Nicole Kidman voglia così bene all'amica e collega Jessica Chastain da esaltarsi nel vederla come un comune mortale nel vederla. E ricordiamo sempre che in rete spesso le cose non sono come appaiono.