Nicolas Cage sul cammeo in The Flash: "Non ho fatto quella scena così come si vede"

Non pensa sia A.I., ma secondo Nicolas Cage la sua veloce performance per il cammeo in The Flash è stata pesantemente rielaborata. Contrariamente a quanto si pensa, è stato effettivamente sul set, ma non ha recitato proprio la sequenza nel film. Cos'è successo?

Sul cammeo di Nicolas Cage nei panni del Superman che non è mai stato in The Flash ci sono in rete diverse versioni: c'è chi lo dava come integralmente ricreato in CGI, ma questa versione è stata demolita dall'interessato, che ha confermato di essere stato sul serio sul set per girarlo. Anzi, per girare... qualcosa che non corrisponde alle scene viste sullo schermo. Cage ha provato a spiegare la cosa a Yahoo! Entertainment. Leggi anche Tim Burton inorridito dalle fiabe Disney rifatte dall'IA col suo stile

Nicolas Cage: "Hanno fatto qualcosa sul mio cammeo di The Flash"

La manipolazione degli attori tramite la combinazione di CGI e dei moderni algoritmi di intelligenza artificiale è un argomento caldo a Hollywood, tanto caldo che lo sciopero in corso della SAG-Aftra lo inserisce tra i motivi della protesta. Per quanto molti abbiano creduto a un caso del genere per il cammeo di Nicolas Cage in The Flash (ed era facile farlo per via del sapore sintetico della sequenza), Nicolas è stato davvero sul set per contribuire alla sua realizzazione. Ora però qualcosa non gli torna, e coglie l'occasione per commentare cosa pensi dell'IA.

Sono andato a vedere il film e ci sono io che combatto con un ragno gigantesco. Non l'avevo fatto. Non è quello che ho recitato. [...] Quella scena era con la CGI per ringiovanirmi, okay, però combatto contro un ragno. Non l'ho fatto per niente, non so cosa sia successo. [...] Ma non credo fosse fatto con l'IA. Credo che ci abbiano fatto qualcosa, non era sotto il mio controllo. [...] Ci hanno messo un sacco a realizzare quel costume, credo che Andy [Muschietti] sia una grande persona e un eccellente regista, ho amato i suoi due IT. Quello che dovevo fare io era letteramente stare in piedi in una dimensione alternativa, per così dire, assistendo alla distruzione dell'universo. Kal-El era testimone della fine dell'universo, e potete immaginare, col pochissimo tempo che avevo a disposizione, cosa significasse, per quello che potevo trasmettere. Non avevo dialogo, dovevo far passare l'emozione dagli occhi. E l'ho fatto. Sarò stato sul set forse tre ore. [...]

So che Tim [Burton] è disturbato dall'IA. [...] Capisco il punto di vista di Tim. So cosa intende. Non sarei felice se la gente si appropriasse della mia arte. Lo appoggio. L'IA per me è un incubo, è disumana. Non c'è niente di più di disumano dell'IA.