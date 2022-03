Nicolas Cage e Scemo & più scemo: "Jim Carrey voleva me"

News Cinema

Nicolas Cage ha raccontato che quando si trattò di trovare l'attore che avrebbe interpretato Harry Dunne in Scemo & più scemo, Jim Carrey fece il suo nome. Cosa accadde dopo?

In questi giorni non si parla che di Nicolas Cage e della lunga intervista che ha rilasciato a GQ, toccando una moltitudine di argomenti che per i fan dell'attore sono di grande interesse. Cage, ovviamente, ha parlato anche dei film che avrebbe dovuto fare e poi non ha fatto. Fra questi c'è - udite, udite! - anche la commedia capolavoro con Jim Carrey Scemo & più scemo, diretta da Peter Farrelly e sceneggiata da Bobby e Peter Farrelly, e uscita nel 1994.

Scemo & più scemo: perché Nicolas Cage non accettò il ruolo di Harry Dunne

A desiderare che del cast di Scemo & più scemo facesse parte Nicolas Cage era Jim Carrey, uno dei due protagonisti (Lloyd Christmas). L'attore stava attraversando un momento d'oro e aveva certamente voce in capitolo, in particolare su colui che avrebbe interpretato il personaggio di Harry Dunne, a cui poi ha prestato corpo e volto, come ben sappiamo, Jeff Daniels. Insomma, il funambolico Jim voleva l'amico Nick Cage, come quest'ultimo ha spiegato:

So che Jim Carrey mi voleva con lui in Scemo & più scemo, ma io volevo invece dedicarmi a un filmetto intitolato Via da Las Vegas

Il buon Nicolas aveva visto giusto, e bene fece a declinare l'offerta del collega. Con Via da Las Vegas, diretto da Mike Figgis e interpretato anche da Elisabeth Shue, arrivò dritto all'Oscar come miglior attore protagonista. Era il 1996 e il riconoscimento fu la conferma che Cage era perfettamente in grado di ricoprire ruoli drammatici di spessore.

Ovviamente oggi saremmo disposti a pagare qualsiasi prezzo per vedere l'attore diretto da Peter Farrelly in uno degli esempi più buffi di slapstick moderno, ma non siamo in un film di Christopher Nolan e quindi il passato non possiamo cambiarlo. Ci consoleremo, fra qualche mese, guardando Cage che fa Cage che fa Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent.

Scemo & più scemo: sequel e prequel, ma niente Cage

Scemo & più scemo ha ispirato altri film. Nel 1997 è arrivato Ancora più scemo (con Jeff Daniels e Michael Richards), che non era propriamente un seguito. Il vero sequel, Scemo e più scemo 2, è uscito nel 2014 e aveva per protagonisti Carrey e Daniels. Nel 2003, infine, è stato girato il prequel Scemo & più scemo - Iniziò così... Gli interpreti principali erano Michael Richards e Christian Olsen. Nessuno di questi film ha la verve del capostipite.